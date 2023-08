Mandello. Festa di San Lorenzo, siamo agli sgoccioli: paese pronto a tre giorni di festa

Spettacolo pirotecnico, Santa Messa, servizio cucina, bancarelle, giro sulle ‘Lucie’ e tanto altro

Fulcro della manifestazione sarà giovedì 10 agosto, giorno dedicato al Santo patrono

MANDELLO – Agosto è iniziato, e con lui il conto alla rovescia per uno degli eventi estivi più attesi a Mandello: la Festa di San Lorenzo, patrono del paese. Come già annunciato, la manifestazione ritornerà ai fasti pre-Covid, con la ripresa del servizio cucina-bar presso l’Oratorio di San Lorenzo pronto ad accontentare tutti i palati, anche in caso di maltempo. La festa sarà spalmata su tre giornate, da giovedì 10 agosto a sabato 12 agosto, e prevedrà un programma ricco di iniziative, soprattutto il primo giorno intitolato al Santo patrono.

Proprio giovedì 10 agosto si concentreranno i momenti ‘clou’ della Festa di San Lorenzo: la mattina Santa Messa nella Chiesa di San Lorenzo a cui seguirà la processione con benedizione del lago e dei natanti. In serata sarò possibile girare tra le bancarelle in Piazza Garibaldi e navigare il lago a bordo delle tradizionali imbarcazioni ‘Lucie’, aspettando lo spettacolo pirotecnico previsto alle ore 22.00. Saranno proprio i fuochi d’artificio sul lungolago l’istante più atteso della festa, anche se bisognerà sperare nel bel tempo per poterli veder brillare nel cielo. In oratorio sarà invece attivo il servizio cucina-bar, con serata danzante insieme a ‘Emy Turner’ – liscio e balli di gruppo.

Il giorno successivo, venerdì 11 agosto, toccherà invece alle Project Rock School di Mandello e Olginate animare la serata in oratorio. Protagonisti saranno gli ‘Unsettled’ e i ‘The Cheers’. Chiuderà la Festa di San Lorenzo Saturday Night Fever con zumba e dance di gruppo insieme a Giordana. Entrambe le sere sarà presente, a partire dalle ore 19.00, il servizio cucina-bar in oratorio.

LOCANDINA