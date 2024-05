Calcio Lecco. Malgrati verso Brescia: “Voglio una bella prestazione”

Il Lecco affronta nella penultima giornata di Serie B il Brescia in trasferta: fischio d’inizio alle 15:00

Malgrati: “Non tollero gli errori di atteggiamento”

LECCO – “Ai ragazzi chiedo di fare una bella prestazione, facciamo fatica a buttare la palla dentro, perciò dovremo essere bravi a creare ancora più occasioni per ottimizzare meglio”. Queste le prime parole del mister del Lecco, Andrea Malgrati, alla vigilia della gara contro il Brescia che si giocherà domani alle 15:00 allo stadio Mario Rigamonti.

“Quella dell’andata è stata una partita particolare qui a Lecco – spiega Malgrati – il Brescia di oggi sarà ancora più aggressivo perchè vuole lottare per rimanere nella zona play-off. Noi però dovremo fare altrettanto, in questi giorni abbiamo lavorato sull’aspetto mentale perché sì ci sono stati tanti errori tecnici e tattici, ma gli errori di atteggiamento non li tollero”.

Nel Lecco di domani ci saranno diversi assenti, spiega Malgrati: “Louakima e Capradossi sono indisponibili, così come Listkowski e Beretta. Lepore, poi, deve scontare la squalifica per ciò abbiamo provato sia Lemmens che Capradossi in quel ruolo anche se in seguito ha avuto un acciacco in rifinitura. Per il resto saremo i soliti e non cambieremo modulo, ma faremo qualcosa di diverso perché credo poco in quello. Credo nel calcio aposizionale”.

Infine, il tecnico parla delle sensazioni all’interno dello spogliatoio bluceleste: “Di quello che succede in società non ne parliamo. Non è vero che non abbiamo più niente da dire, fare risultato per noi è sempre importante e faremo la nostra prestazione cercando di evitare l’atteggiamento avuto a Parma. La vetrina è per tutti, lavoriamo e facciamo bene”.

I convocati del Lecco per la gara contro il Brescia sono: Melgrati, Saracco, Agostino; Cejlak, Smajlovic, Bianconi, Lunetta, Caporale, Ierardi, Lemmens; Degli Innocenti, Sersanti, Crociata, Frigerio, Ionita, Guglielmotti, Galli; Salcedo, Salomaa, Parigini, Inglese, Novakovich, Buso.