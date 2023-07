Mandello. La Festa di San Lorenzo ritorna ai suoi fasti

Oltre allo spettacolo pirotecnico, in programma tre giorni di festa

“Ringrazio gli organizzatori: prepararsi a un simile evento non è da poco. Ci sarà bisogno di manodopera”. Confermato anche il ‘fierone’ di San Rocco

MANDELLO – Dopo quattro lunghi anni, tornerà a splendere a tutto tondo la Festa di San Lorenzo a Mandello. Ci saranno i fuochi d’artificio, ma la vera novità è un’altra e la comunica direttamente il sindaco Riccardo Fasoli: “E’ arrivata la conferma da parte degli organizzatori, Parrocchia e gruppo di San Lorenzo, che quest’anno ci saranno tre serate di festa in oratorio con servizio cucina, come fatto negli appuntamenti passati”.

Le date da appuntare sono giovedì 10, venerdì 11 e sabato 12 agosto. “Ringrazio i volontari perché mettere in piedi una manifestazione del genere non è da poco. Invito la cittadinanza a contattarli: ci sarà bisogno di manodopera”, afferma il primo cittadino.

L’ultima volta che le celebrazioni per il Santo Patrono si erano potute esprimere alla loro massima potenzialità era il 2019: il Covid non era neanche una fantasia, i tavoli dell’oratorio pieni di persone allegre e spensierate, intente a mangiare e chiacchierare tra loro, i fuochi d’artificio illuminavano il lungolago. Poi l’emergenza sanitaria, la paura degli assembramenti che indusse, con tutte le ragioni del caso, ad annullare lo spettacolo pirotecnico per due anni di fila e gli altri eventi tradizionalmente connessi, salvo Santa Messa, processione e benedizione del lago. Dopo questo ridimensionamento, nel 2022 ritornarono i fuochi nella loro consueta forma, ma non il servizio cucina.

“Si era parlato anche l’anno passato di uno spettacolo con fontane ad acqua ma, come già spiegato in quella circostanza, risulterebbe meno visibile, soprattutto posizionandosi in certe zone. Speriamo la cittadinanza possa apprezzarli – conclude Fasoli – abbiamo in cantiere qualche altro piccolo evento ancora in fase di definizione”.

Dopo la Festa di San Lorenzo sarà la Fiera di San Rocco a tenere banco, anche stavolta confermata e pronta a occupare le strade di Mandello il 16 agosto.