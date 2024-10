Trasporto scolastico: contributi dal comune di Pescate per dare una mano alle famiglie

Gli studenti delle scuole superiori residenti in paese pagheranno solo 20 euro al mese

“E’ il secondo anno che il comune di Pescate istituisce il contributo per il trasporto scolastico”

PESCATE – Anche per questo anno scolastico gli studenti delle scuole superiori residenti a Pescate pagheranno solo 20 euro al mese per le spese di trasporto, la parte rimanente la metterà il Comune.

E’ quanto ha deciso il consiglio comunale di Pescate nell’ultima seduta, inserendo il contributo scolastico per il trasporto nel piano per il diritto allo studio. Con questo provvedimento tutti gli studenti di Pescate, dalle scuole elementari alle superiori, pagheranno 20 euro al mese per le spese di trasporto.

“Ad esempio, uno studente di Pescate che frequenta le scuole superiori a Lecco e paga un abbonamento annuale di 297 euro, riceverà dal Comune un rimborso pari a 117 euro che rappresenta la parte eccedente le 20 euro al mese – ha spiegato il sindaco Dante De Capitani -. Ovviamente il contributo vale anche se lo studente frequenta qualsiasi altra scuola fuori paese”.

I contributi sugli abbonamenti annuali sono erogabili subito, basta presentare richiesta agli uffici comunali, mentre i contributi sugli abbonamenti mensili saranno erogati alla fine dell’anno scolastico.

“E’ il secondo anno che il comune di Pescate istituisce il contributo per il trasporto scolastico, che mira a livellare ed equilibrare le tariffe, oltre a ristorare le famiglie dei disagi occorsi agli studenti in aperura di anno scolastico sulle tratte provinciali”.