Tutto pronto per Merate DiVino: 18 etichette da degustare in piazza

La manifestazione, giunta alla terza edizione, si terrà sabato 13 luglio

La Pro Loco metterà a disposizione, gratuitamente, una navetta collegare a Cassina Fra’ Martino dove è in programma Finalment l’è venerdè

MERATE – E’ tutto pronto per la terza edizione di “Merate DiVino”, degustazione enogastronomica promossa dalla Pro Loco in collaborazione con il Consorzio Vini Igt Terre Lariane.

La manifestazione si terrà sabato 13 Luglio dalle 17 a mezzanotte in Piazza Prinetti a Merate e sarà rinviata a sabato 20 luglio in caso di maltempo).

Sette cantine aderenti al Consorzio Vini IGT Terre Lariane per un totale di 18 etichette e diverse aziende agricole faranno gustare attraverso i loro prodotti tipici, presso gli stand, i sapori del territorio. Oltre a questi, per gli amanti del gin, sarà a disposizione anche Imbergin, il gin nato proprio ad Imbersago.

Sono previsti due percorsi enogastronomici: il primo, al costo di 14 euro, prevede 3 calici (2 base e 1 premium) e tre assaggi gastronomici; il secondo raddoppia l’offerta con 6 calici (4 base e 2 premium) e 6 assaggi gastronomici al costo di 25 euro (ridotti a 22 euro in prevendita).

Ogni calice premium potrà essere sostituito da una degustazione di gin.

Gli stand saranno allestiti in piazza in modo da permettere ai partecipanti, una volta ritirato il kit di benvenuto (calice e porta calice personalizzato), di passeggiare per la piazza, chiacchierando con i produttori, degustando le etichette e assaggiando dei prodotti delle aziende agricole. Il tutto accompagnato da musica live e dalle 21 da dj set, per un aperitivo/cena in compagnia all’ombra della Torre.

E’ possibile acquistare in prevendita i biglietti su “Eventbrite” (Merate DiVino 2024): in caso di posti rimanenti vi sarà la possibilità di acquistare i tagliandi anche il giorno dell’evento direttamente in Piazza Prinetti.

Novità dell’edizione 2024 è la collaborazione con Finalment l’è venerdè in programma questo fine settimana a Cassina Fra Martino: per agevolare la partecipazione ad entrambi gli eventi la Pro Loco metterà a disposizione un servizio navetta dal centro a Cassina e viceversa, così da risolvere anche il problema della ricerca di parcheggio.

Il servizio sarà gratuito e sarà a disposizione dalle 20.30 alla mezzanotte e mezza.

Merate DiVino, i dettagli

LE CANTINE:

Terrazze di Montevecchia (Montevecchia, LC)

– Etichette base: PINCIANELL BIANCO TERRE LARIANE IGT

– Etichette premium: BB SPUMANTE METODO CLASSICO DOSAGGIO ZERO, SA’LES

ROSSO AFFINATO IN BARRIQUE TERRE LARIANE IGT

Vigna Casati (Merate, LC)

– Etichette base: ROSATO TERRE LARIANE IGT

– Etichette premium: METODO CLASSICO BRUT

La Costa (La Valletta Brianza, LC)

– Etichette base: BRIGANTE BIANCO TERRE LARIANE IGT, ROSATO TERRE LARIANE IGT

– Etichette premium: SOLESTA BIANCO TERRE LARIANE IGT, SANGIOBBE ROSSO TERRE LARIANE IGT

Azienda Agricola Concordia (Fino Mornasco, CO)

– Etichette base: SOCO BIANCO TERRE LARIANE IGT, FINES ROSSO TERRE LARINE IGT

Azienda Agricola Runch (Montevecchia, LC)

– Etichette base: VEGIA BIANCO TERRE LARIANE IGT, LUPONE ROSSO TERRE LARIANE

IGT

– Etichette premium: CRESTA ROSSA BARRIQUE TERRE LARIANE IGT, BALZELLA

BIANCO MACERATO TERRE LARIANE IGT

Azienda Agricola Rossi Simone (Calolziocorte, LC)

– Etichette base: MERLOT IGT TERRE LARIANE

– Etichette premium: MERLOT BARRICATO IGT TERRE LARIANE

Azienda Agricola Cascina Migliorate (Galbiate, LC)

– Etichette base: LUNA BIANCO TERRE LARIANE IGT

Imbergin, il Gin delle distillerie imbersaghesi (Imbersago, LC)

– Etichette premium: IMBERGIN, GINOTTO

– Cocktail: IMBERTONIC, IMBERMULE, IMBERNEGRONI

I PRODUTTORI GASTRONOMICI:

Società Agricola Bagaggera (La Valletta Brianza, LC) – Assaggi del Forno

Azienda Agricola Latte & Terra (La Valletta Brianza, LC) – Formaggi Vaccini/Caprini & Salumi

Società Agricola I Gelsi (Cernusco Lombardone, LC) – Verdure fresche, grigliate, trasformate

Azienda Agricola Ghezzi (Merate, LC) – Formaggi

I TRUCK FOOD:

TJB (Missaglia, LC) – Hamburger, Pollo Fritto, Patatine

Master Sciatt (Talamona, SO) – Sciatt e Pizzoccheri Valtellinesi

Vi aspettiamo numerosi!

Pro Loco Merate