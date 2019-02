Quarta e ultima gara del concorso “4 allievi per 4 piatti”

In ‘scena’ gli studenti dell’Istituto Aldo Moro di Valmadrera.

VALMADRERA – Si è svolta quest’oggi, martedì 26 febbraio, il quarto e ultimo appuntamento con il concorso gastronomico “4 allievi per 4 piatti”, iniziativa dell’Associazione Cuochi di Lecco e Provincia, Confcommercio Lecco e Fipe. Protagonisti gli studenti dell’Istituto di Formazione Professionale Aldo Moro, gli ultimi ad ‘esibirsi’ dopo i colleghi di Casatenovo, Merate e Casargo.

Il menù

Gli allievi hanno presentato il proprio menù alla giuria, composta dal presidente dell’Associazione Cuochi di Lecco e Provincia Vincenzo Di Bella, dal vice chef Claudio Prandi e dalla consigliera Anna Maria Schettini, con i giornalisti Stefano Cassinelli (Il Giorno) e Lorenzo Colombo (LeccoNotizie.com).

Ad aprire le portate Luis Alberto Salazar Cruz con l’antipasto, degli sciatt di cavedano del Lario cn brunoise di verdure e vinagrette al mais. Un’interessante e più ‘leggera’ rivisitazione dei tradizionali sciatt valtellinesi.

Il primo piatto è stato preparato da Francesco Pellegrini: pota-choux (gnocchetti soffiati di polenta) burola brianzola, verze e zucca.

Il secondo, curato da Enrico Castelnuovo, un galletto alla birra della Valsassina con crema di cannellini e verdurine croccanti.

Ha chiusa il menù il dessert cucinato da Matteo Villa, La mela d’oro, preparata con mousse di cioccolato bianco, zabaione e brunoise di mele.

Aspettando i vincitori

Concluse le quattro prove, nei prossimi giorni la giuria si riunirà per decidere i piatti vincenti che verranno cucinati e serviti alla cena finale, in programma all’Istituto G.Fumagalli di Casatenovo per la fine di marzo (data da definire).

