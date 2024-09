A Valmadrera 150 persone alla pizzata per ricordare Pamela Cazzaniga

La cena si è svolta venerdì 27 settembre

La gioia di vivere di Pamela continua a risplendere nelle vite dei suoi amici e di chi l’ha conosciuta

VALMADRERA – Circa 150 persone hanno preso parte alla pizzata organizzata dal Comitato Promotore del Fondo “In viaggio con Pamela”. L’evento non solo ha celebrato la memoria di un’amica cara, ma ha anche rappresentato un modo per esprimere affetto alla mamma Luisella Fumagalli. L’iniziativa ha avuto lo scopo di raccogliere fondi, ma, soprattutto, ha voluto trasmettere l’idea che la gioia di vivere che caratterizzava Pamela continua a brillare attraverso le vite dei suoi amici e delle persone che l’hanno conosciuta.

Il presidente Alberto Giacomin ha presentato le diverse edizioni del premio, che sta per giungere alla sua quarta edizione, esprimendo gratitudine a tutti i presenti, con un ringraziamento speciale a Luisella per il suo impegno costante nel corso degli anni. Il sindaco Cesare Colombo, accompagnato da gran parte della giunta e del direttivo di Progetto Valmadrera, ha messo in evidenza il significativo contributo di Pamela come consigliera comunale, evidenziando la sua dedizione nell’affrontare le tematiche legate alla disabilità.

Infine, Antonio Rusconi, ex sindaco e promotore del fondo, ha ricordato l’entusiasmo di Pamela e come il suo impegno a favore delle persone con disabilità continui a vivere attraverso questa iniziativa. A chiudere gli interventi è stata la mamma, Luisella, che ha sottolineato come l’attività del fondo rappresenti una continuità con i desideri di Pamela e come molte persone siano generose nel sostenere questo percorso.

La premiazione di questa edizione del concorso si terrà il 23 novembre.