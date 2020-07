Iniziata nella notte la demolizione del ‘vecchio’ ponte di Isella (VIDEO)

Le operazioni di demolizione del cavalcavia di Isella sulla SS36 a Civate

Mercoledì le prove di carico del nuovo ponte che aprirà a fine luglio

CIVATE – E’ iniziata dopo le 21 la prima nottata di lavori sulla Statale 36 a Civate: superstrada chiusa e sulla carreggiata solo i mezzi da cantiere e gli operai per le operazioni di demolizione del vecchio cavalcavia di Isella.

Il ponte era stato parzialmente demolito nel giugno dello scorso anno per lasciare spazio al nuovo impalcato, posizionato accanto al suo ‘storico’ predecessore (costruito nel 1972 dall’allora Provincia di Como). Chiuso al traffico dal novembre del 2016, quando era stata trovata una crepa sospetta, il vecchio ponte non era stato abbattuto totalmente finora per consentire il passaggio ciclopedonale tra la frazione di Isella e Civate.

Il nuovo viadotto è ormai ultimato e il suo percorso pedonale è già stato aperto nell’ultimo fine settimana. Il vecchio ponte non aveva più motivo di restare.

Per demolirlo sono stati utilizzati potenti gru che, con le loro fauci metalliche, hanno letteralmente fatto a brandelli l’impalcato. Il programma dei lavori prevedeva per lunedì notte l’abbattimento di due terzi del ponte, servirà anche la prossima notte per demolirlo completamente. Mercoledì la Statale 36 resterà chiusa, un’ultima volta, per le prove di carico del nuovo sovrappasso.