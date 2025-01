Oltre Noi Valmadrera, successo per la cena ‘Solidarietà e Tradizione’

‘Uregiat’ e allegria venerdì sera alla cena dell’associazione

Un centinaio i presenti

VALMADRERA – Venerdì sera si è svolta una allegra serata presso la struttura Oltre Noi di Valmadrera. Si è trattato di una cena a base del tipico piatto valmadrerese: gli “Uregiat”.

La Presidente dell’associazione, Patrizia Brusadelli, salutando tutti i presenti ha voluto sottolineare che la “Cena della solidarietà” è una storica iniziativa dell’associazione e che quest’anno avviene poco dopo la consegna della benemerenza della Città di Valmadrera alla Cooperativa Arcobaleno in collaborazione con l’associazione Oltre Noi. “Questa benemerenza” continua la Presidente “rende le due realtà orgogliose del proprio passato e ancor più incoraggiate nel raccogliere le sfide che il futuro pone nell’ambito della fragilità e della disabilità grazie anche alla proficuo contributo con la fondazione Sacra Famiglia”

Alla serata erano presenti numerose associazioni, il Sindaco di Valmadrera, il Vicesindaco di Civate e il parroco di Valmadrera oltre a quasi 110 persone che con la loro presenza dimostrano sostegno e vicinanza all’associazione e al mondo della disabilità.

La serata è stata anche l’occasione per ringraziare la SEV di Valmadrera, presente con il presidente Ivan Anghileri, che ha deciso di devolvere all’associazione il ricavato della tombolata natalizia.

La cena è stata servita dai volontari dell’associazione e cucinata dai ragazzi del Centro di Formazione Professionale Aldo Moro evidenziando così una importante collaborazione che vuole essere il primo passo anche per altre iniziative da promuovere congiuntamente.

A fine serata si è voluto anche invitare ciascuno a farsi parte attiva per sensibilizzare amici e conoscenti riguardo al tema della disabilità con lo scopo anche di avvicinare nuovi volontari per le attività in corso e quelle future.