OSA Valmadrera in festa per Andrea Elia, campione italiano di Vertical

Nella sala bar dell’oratorio la società ha omaggiato il suo atleta, fresco del titolo tricolore di corsa in montagna

Una cinquantina i presenti, tra cui il sindaco Antonio Rusconi

VALMADRERA – L’OSA Valmadrera si è riunito ieri sera, venerdì, per festeggiare Andrea Elia, laureatosi poche settimane fa campione italiano di Vertical FIDAL. Una cinquantina di osini, atleti e non, ma anche persone esterne alla società, hanno occupato la sala dell’oratorio di Valmadrera per omaggiare l’atleta di corsa in montagna, e quello che per lui è stato l’ultimo successo, finora, di un’annata indimenticabile.

A ricordare le imprese del pasturese il presidente Domenico Rusconi: dal primo posto alla mezza maratona di Lecco in marzo, al secondo posto di Fenis (Valle d’Aosta), valido per la partecipazione ai Mondiali di Innsbruck-Stubai in giugno, dove Elia si è classificato 19esimo nella prova Uphill, fino al recente titolo italiano di specialità. Senza contare gli innumerevoli podi e vittorie sempre nell’ambito Vertical.

“Non ho mai avuto l’opportunità di ringraziare l’OSA per il supporto, e questa serata è l’occasione giusta per farlo – ha dichiarato il campione italiano – i complimenti che mi hanno sempre rivolto sono stati importanti anche per i miei risultati. Spero di essere un esempio per i giovani e a loro voglio dire che si può andare forte anche più in là con l’età, non bisogna avere fretta di ottenere un obiettivo“.

Non è mancata la presenza del sindaco Antonio Rusconi, che ha consegnato ad Andrea un dono e ha rivolto i complimenti all’OSA che sta avvicinando sempre più persone alla corsa in montagna, “uno sport di umiltà e fatica“, come lo stesso primo cittadino l’ha definito.

Da ultimo ha parlato il consigliere Gianluigi ‘Gigi’ Rusconi, riprendendo le fila di quanto già espresso dal sindaco: “Come società ci siamo affiliati a FIDAL nel lontano ’95 per dare la possibilità a tutti di cimentarsi nelle gare di corsa in montagna. Oggi contiamo 180 atleti, che ci tengo a ringraziare. Tra di loro voglio menzionare, oltre ad Andrea Elia, anche Andrea Rota e Stefano Butti, che hanno portato l’OSA alla ribalta”. Tra le giovani promesse citata anche Irene Girola.

Poi le foto di rito, il rinfresco e il taglio della torta. Andrea Elia sarà nuovamente premiato in occasione della cena sociale dell’OSA, domenica 26 novembre al ristorante ‘Bellano’ a Taceno.