Sciopero del 29 novembre: possibili disservizi nella raccolta rifiuti

VALMADRERA – In vista dello sciopero proclamato da diverse sigle sindacali per venerdì 29 novembre, Silea, la società responsabile dei servizi di igiene urbana e raccolta dei rifiuti, avvisa la cittadinanza che potrebbero verificarsi disservizi nelle operazioni di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

L’azienda comunica che, a causa dello sciopero, potrebbero verificarsi ritardi o sospensioni nei servizi di raccolta rifiuti e nei servizi di igiene urbana. In particolare, le abitazioni e le aree interessate potrebbero subire disagi in quanto non garantiscono il regolare svolgimento del servizio.

Silea invita i cittadini a prestare attenzione alla possibile mancata raccolta dei rifiuti. Nel caso in cui il sacco non venga ritirato nel giorno previsto, la società raccomanda di conservarlo e di attendere il successivo turno di raccolta, quando il servizio riprenderà regolarmente.