Valmadrera. Il laboratorio con i bimbi delle elementari sull’importanza del tempo

Il laboratorio è stato organizzato online dalla Banca del Tempo

Fra i giovani studenti c’è chi ha deciso di donare 5 ore per imparare a fare la spaccata, chi 24 per guardare le lumache

VALMADRERA – Fogli e pennarelli alla mano, venerdì 11 dicembre, i bambini della scuola primaria “Cuore Immacolato” (tutte le classi eccetto la prima) hanno partecipato a un laboratorio online organizzato dalla Banca del Tempo proprio sul significato del tempo e il suo valore, tenuto da Lucina Laquintana, da Daniela Re e Chiara Vassena della Cooperativa Demetra.

In 20 minuti a classe Lucina Laquintana ha raccontato e giocato con i bambini per spiegare loro cosa fa una Banca del Tempo e cercando di stimolarli in cosa potrebbero fare loro per i “grandi” (genitori, fratelli, sorelle, nonni, parenti e adulti a cui vogliono bene). L’incontro è stato preceduto dalla visione del video realizzato dai bambini di quinta elementare di alcuni anni fa “Il paese di Nonchiedo”. I bimbi poi hanno compilato il Buontempo, dove si sono impegnati a donare parte del loro tempo a chi vogliono per aiutarli, giocare, fare attività che non riescono a svolgere per i troppi impegni.

I laboratori hanno portato alla creazione di buoni regalo che i bambini regaleranno a Natale: le attività donate sono davvero moltissime, come la quantità di ore che i nostri piccoli amici vorranno dedicare agli adulti che amano. Si parte da un’ora per giocare a 5 ore per fare la spaccata o fare gli indovinelli per arrivare a ventiquattro ore per guardare le lumache. In una classe i bambini proveranno a realizzare una piccola Banca del Tempo, per aiutarsi reciprocamente nei loro piccoli bisogni.

Qui potete vedere una piccola parte dei disegni e dei BuonTempo realizzati dai bambini.