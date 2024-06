Valmadrera, il Milan Club festeggia il 20^ anniversario di fondazione

Cena sociale per il Milan Club Valmadrera

VALMADRERA – Il Milan Club Valmadrera ha festeggiato il 20^ anno di attività con una cena nella quale hanno partecipato 150 persone, tra soci e amici simpatizzanti dei colori rossoneri. Ospite della serata il Delegato Provinciale AIMC Angelo Terrana che ha accompagnato la coppa Champions League che il Milan vinse nella notte di Atene nel 2007, mettendola a disposizione degli invitati durante la serata.

“La serata si è svolta in serena convivialità, ed è stata l’occasione per premiare, con una targa simbolica, i soci fondatori che nell’ormai lontano 2004 si riunirono per dar vita a questo fantastico Club che a tutt’oggi vanta più di 250 iscritti, entrando di diritto tra i più importanti e numerosi della provincia li Lecco. Ovviamente, si è data importanza premiando anche i vari amici sostenitori che con il loro supporto da anni aiutano il Club nelle piccole spese di organizzazione delle proprie attività, nonché l’attuale Consiglio Direttivo che, rinnovato negli anni continua con la stessa passione l’opera dei propri predecessori mantenendo vivi gli ideali di riunione e aggregazione sotto i colori rossoneri” spiega Franco Rusconi, Presidente del Milan Club Valmadrera.

L’Associazione Italiana Milan Club ha voluto omaggiare il presidente del M.C. Valmadrera Franco Rusconi con un regalo studiato per l’occasione. Il presidente ha ricevuto la targa ricordo AIMC da Angelo Terrana. Al termine della serata, al taglio della torta è scattato il momento della lotteria, dove i soci hanno potuto vincere premi tutti griffati AC Milan ed i più fortunati magliette e palloni firmati dai giocatori.

“A nome del Presidente del Club, Franco Rusconi, e di tutto il Consiglio Direttivo, si vuole ringraziare tutti i partecipanti alla serata, soci, rappresentanti di altri Clubs, cari amici, e chiunque abbia aiutato a realizzare questa cena, dimostrando l’incredibile lavoro che in tutti questi anni è stato fatto per rendere onore ai nostri amati colori rossoneri” commentano i membri del Club Milan Valmadrera.