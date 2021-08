Barzio. Dopo il successo dello Street Food, ecco tutti gli eventi di agosto

Giro di boa per la stagione estiva di Barzio

“Un calendario di qualità e in sicurezza, noi non molliamo”

BARZIO – E’ stato lo Street Food, che si è svolto lo scorso weekend, a segnare il “giro di boa” della stagione estiva barziese. Svoltasi a cavallo fra la fine di luglio e l’inizio di agosto, la manifestazione ha richiamato in paese un gran numero di visitatori e, nonostante il maltempo di sabato sera, ha riscosso il meritato successo, trasformando Barzio nel crocevia di tradizioni gastronomiche provenienti da ogni parte del mondo.

La tre giorni gastronomica è stato solo uno dei tanti eventi proposti per animare l’estate dei turisti che scelgono Barzio per una vacanza, e dei residenti che in questi mesi rimangono in paese. Tante altre iniziative sono in programma, tutte organizzate tenendo conto delle limitazioni dovute alla pandemia e nel rispetto delle norme di sicurezza.

“Organizzare eventi di grande richiamo, in questa seconda estate segnata dalla pandemia, non è certo semplice e necessita di un impegno che va al di là della semplice capacità organizzativa e logistica – conferma il sindaco Giovanni Arrigoni Battaia -. L’Amministrazione comunale di Barzio, in collaborazione con la biblioteca, le associazioni del territorio e con PmPromotion, però è comunque riuscita a proporre un interessante calendario di appuntamenti, con proposte pensate per soddisfare grandi e piccini, amanti della natura o appassionati di cultura”.

Così come per il mese di luglio, anche in agosto non mancheranno le iniziative. La tensostruttura ospiterà lo spettacolo di circo teatro “Vestiarie” mercoledì 11 agosto, il Cinema sotto le stelle giovedì 12 e il tradizionale Concerto di Ferragosto del Corpo musicale Santa Cecilia sabato 14. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21. Per gli appassionati di musica da non perdere saranno i due appuntamenti previsti in Chiesa parrocchiale: il concerto “Pino Donaggio Day”, giovedì 12 agosto, alle 20.30, sempre nell’ambito della rassegna “Tra lago e monti”, e il concerto d’organo di Marco Cortinovis, venerdì 13, alle 21 (Rassegna organistica Valsassinese).

Inoltre, grazie all’associazione “Le Contrade”, venerdì 13, alle 11, in piazza Mercato si farà la gioia dei golosi con “El dì de la taragna”. Il calendario degli eventi è ricco e prevede numerosi altri appuntamenti fino al primo weekend di settembre, quando il centro si animerà grazie a “Saltimbarzio”. Ma non solo, consultando il programma eventi si possono scoprire anche le proposte legate al trekking, le escursioni in e-bike con guida, le esposizioni d’arte e tante altre iniziative.

“La nostra amministrazione ha voluto dare un segnale di cambiamento anche sulle manifestazioni estive, proponendo un calendario di qualità e in sicurezza, perché i barziesi e i villeggianti che hanno scelto la nostra cittadina meritano questo e altro – afferma, infine, il sindaco – Certo è che il cammino per rendere Barzio migliore sotto tutti i punti di vista è lungo e non facile, ma come ci insegnano anche le ultime vicende sportive, nonostante tutto, noi non molliamo e confidiamo nell’aiuto, nella pazienza e nella buona volontà di tutti. Un ringraziamento a tutti quelli che hanno permesso tutto questo, soprattutto ai Barziesi”.