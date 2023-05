Domenica di sport e amicizia per CSC Cortenova, Cordata e Coop Le Grigne

Appuntamento al campo sportivo Todeschini di Cortenova

CORTENOVA – Una giornata all’insegna dello sport e della solidarietà si terrà a Cortenova domenica prossima, 28 maggio, grazie all’iniziativa congiunta del Centro Sportivo, della Cordata di Premana e della Cooperativa Le Grigne di Primaluna.

Le tre realtà si riuniranno presso il campo Todeschini per trascorrere una piacevole giornata insieme, accompagnata dai deliziosi sapori della taragna e delle luganeghe preparate dai talentuosi chef del Gruppo Alpini.

Nonostante l’atmosfera conviviale, il campo da calcio alle ore 11 ospiterà un’amichevole molto attesa tra le squadre di Cortenova e Premana, riservata ai giovani calciatori nati nel 2011 e 2012.

Verso le 12:30, la taragna e le luganeghe faranno la loro apparizione, contribuendo a creare un’atmosfera ancora più festosa e gioiosa. Dopo il pranzo ci sarà un altro momento dedicato allo sport con una partita che coinvolgerà tutti i ragazzi delle associazioni presenti.

Insomma, per coloro che decideranno di partecipare, questa domenica si preannuncia come un’esperienza indimenticabile all’insegna dello sport, della solidarietà e della condivisione di ideali. Le due principali associazioni del territorio, la Cordata e Le Grigne, saranno le protagoniste di questo evento, che unisce amicizia e passione per lo sport.