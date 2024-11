Strade Sicure. Nuove attrezzature per la Polizia Locale di Ballabio

Oltre 22 mila euro spesi dal Comune per contrastare gli eccessi di velocità e migliorare la sicurezza

“Troppi automobilisti sfrecciano sulle nostre vie come fossero autostrade”

BALLABIO – In arrivo nuove attrezzature per la Polizia Locale di Ballabio volte a contrastare gli eccessi di velocità e migliorare la sicurezza stradale e urbana. Acquistati al costo di quasi 22 mila euro un telelaser “Prolaser III” per il controllo della velocità, quattro bodycam Axon comprensive di software SYNC e fornitura localizzatore GPS GpsResearch.

“Sono troppi gli automobilisti che sfrecciano nelle nostre vie come se fosse un’autostrada – dichiara il sindaco Giovanni Bruno Bussola – e come Giunta Comunale abbiamo voluto dare una decisa risposta a questo pericoloso fenomeno stanziando le somme necessarie per dotare il comandante Marco Maggio ed i nostri agenti di Polizia Locale di tutte le attrezzature necessarie”.

Il telelaser potrà essere utilizzato su tutto il territorio comunale, sempre con una pattuglia di agenti in presenza, mentre le bodycam serviranno per specifiche operazioni di polizia giudiziaria e investigativa.

“Sono tante le segnalazioni di eccessi di velocità che in questi mesi abbiamo ricevuto, a partire da via Confalonieri nei pressi dell’asilo “Lo Spazio di Bea”, ai primi tornanti della Ballabio Resinelli e a via Provinciale SP62 – conclude Bussola – l’obiettivo non è fare “cassetto” ma aumentare la sicurezza per tutti i ballabiesi”.