Lo scrittore Marcello Simoni presenta ‘Angeli e Diavoli’ (Einaudi)

L’evento sarà trasmesso a partire dalle ore 21 in diretta sul canale YouTube di LeccoNotizie.com

LECCO – Sarà lo scrittore Marcello Simoni protagonista dell’incontro in programma per questa sera alle ore 21 nell’ambito di Leggermente, il festival della lettura promosso da Assocultura Confcommercio Lecco giunto alla sua 12^ edizione.

Scrittore, bibliotecario e archeologo, Simoni presenterà al pubblico il suo libro ‘Angeli e Diavoli’, edito da Einaudi.

“Eterni simboli del bene e del male, rappresentazioni della virtù e del peccato, angeli e diavoli sono i contrappesi della bilancia che tiene in equilibrio la Creazione. Nell’immaginario comune, gli uni sono vestiti di luce e associati alle sfere celesti, gli altri avvolti di caligine e legati al mondo sublunare; i primi votati all’obbedienza, i secondi alla ribellione. Tuttavia non è sempre così, talvolta le loro caratteristiche sembrano quasi scambiarsi, sollevando profondi interrogativi. Da un lato l’ineffabilità della grazia, dall’altro l’odore dello zolfo. Una sfida che appassiona l’uomo fin dalla notte dei tempi e che Simoni (bibliotecario e archeologo, che si è affermato come scrittore fin dal suo romanzo di esordio “Il mercante di libri maledetti”, vincitore del Premio Bancarella) racconta e illustra con i suoi disegni”.

La diretta LIVE dell’incontro con Marcello Simoni è disponibile sul canale Youtube di LeccoNotizie.com al seguente link:

