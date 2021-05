Street art in parete: artisti di altissimo livello, sabato, in piazza Garibaldi

A partire dalle 10 si potranno vedere gli artisti all’opera

Le opere verranno lasciate al Comune per abbellire angoli della città

LECCO – Sabato 8 maggio la rassegna Monti Sorgenti proporrà uno dei momenti più attesi del suo programma, tra arte e montagna. L’appuntamento è a partire dalle ore 10 in piazza Garibaldi quando artisti di altissimo livello daranno vita a un evento di Street Art. E’ attorno agli Anni ’70 che la Street Art nelle periferie di New York inizia a esplodere come fenomeno socio-culturale. Potersi esprimere liberamente senza vincoli è il segno distintivo di questi artisti.

Con Monti Sorgenti l’arte urbana si mostrerà alla città. Cinque artisti, in diretta, in piazza Garibaldi, eseguiranno in piena autonomia le loro opere sul tema “Street art in parete”. La maestria nell’utilizzo delle bombolette spray stupirà quanti vorranno vederli direttamente all’opera. Le loro opere verranno poi lasciate al Comune di Lecco per abbellire angoli della città. Protagonisti gli artisti D. Mace, Diego Finassi, Tommy Sper, Teradrop, Canicola.