Assegnati i premi Panathlon ai protagonisti dello sport lecchese 2023

L’ambito Trofeo Panathlon Lecco è stato assegnato alla società Calcio Lecco 1912

Premi Speciali ad Aksel Artusi, Lorenzo Beltrami, Veronica Besana, Marco Ghirlandi e Greta Lepratti

LECCO – Con l’arrivo delle festività diventa ormai una tradizione consolidata per lo sport lecchese il tradizionale appuntamento con la consegna dei premi Panathlon Club Lecco e la conviviale natalizia dei panathleti. Evento che si terrà nella serata di martedì 12 dicembre all’NH Hotel Pontevecchio di Lecco.

Per il 2023 il Trofeo Panathlon Lecco, il premio principale, è stato assegnato alla società Calcio Lecco 1912, tornata in serie B dopo 50 anni. Un’impresa storica con il successo nei playoff di serie C battendo in finale il Foggia. Inoltre sono stati assegnati dei Premi Speciali ad Aksel Artusi, 19 anni di Primaluna, campione italiano Aspiranti di sci di fondo e medaglia di bronzo mondiale Juniores in staffetta; Lorenzo Beltrami, 28 anni di Mandello del Lario, campione europeo di skyrunning; Veronica Besana, 21 anni di Barzago, campionessa e primatista italiana Promesse Under 23 di atletica leggera 60 metri ostacoli; Marco Ghirlandi 20 anni di Ello campione italiano Fisdir di tennis tavolo e Greta Lepratti, 18 anni di Malgrate, campionessa italiana equitazione young rider.

La serata dei Premi Panathlon Club Lecco si concluderà con l’intervento del presidente, Andrea Mauri, per formulare gli auguri per un sereno Natale e un prospero 2024 a tutti i soci panathleti e ai graditi ospiti.