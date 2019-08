Basket SerieB. Iniziata la stagione per la Gordon Olginate

Confermati solo Tagliabue, Gorreri e Bugatti

“Sarà un campionato equilibrato” ha dichiarato coach Meneguzzo

OLGINATE – E’ iniziata questa mattina poco dopo le ore 9.00 la stagione della Gordon Olginate di coach Massimo Meneguzzo. Dopo le presentazioni dei molti nuovi arrivati, attorno al cerchio di centrocampo, e il messaggio di augurio del presidente Fausto Chiappa, i giocatori olginatesi si sono messi al lavoro agli ordini del preparatore atletico Angelo Castagna.

La formazione della Gordon è stata profondamente rinnovata. Dei giocatori che lo scorso anno erano a roster ne sono rimasti tre: il neo capitno Marco Tagliabue, la guardia Francesco Gorreri e l’ala Fabio Bugatti.

L’ampia rivoluzione del roster ha visto arrivare diversi nuovi elementi. I dirigenti olginatesi hanno scommesso forte su Nicolò Basile, playmaker pugliese e gran talento a livello giovanile, penalizzato da numerosi infortuni. Insieme a lui sono arrivati l’atletico Alessio Donadoni, l’esperto Sebastiano Manetti, il solido Alberto Bedin e l’ex bluceleste Luca Rattalino.

Nel roster della prima squadra anche alcune “scommesse” in pieno stile Meneguzzo, che potrà lavorare sui talentuosi Simone Mentonelli – in arrivo dalla A2 di Jesi – e Matteo Gatti, due ragazzi del 2000. Presenti in palestra anche i giovanissimi Giacomo Contestabile, quindicenne che lo scorso anno vestiva la maglia dell’AJ Milano, Giacomo Chiappa – 2002, dalla Bluorobica Bergamo – e il rientrante Simone Butta, la scorsa stagione a Pescate in Serie D.

“Spero di aver preso giocatori con cui iniziare un percorso positivo, ho bisogno che fin da subito si applichino sia mentalmente che fisicamente, perché il campionato sarà durissimo – dichiara coach Massimo Meneguzzo – vedo tanto equilibrio nel girone. A oggi ci sono quattro squadre sopra le altre: Vigevano, Pavia, Varese e Padova. A parte loro, le altre si equivalgono, quindi non sarà facile replicare quello che abbiamo fatto lo scorso girone di ritorno.”