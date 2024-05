Calcio. Il Lecco incassa il poker del Brescia: 4-1 per le Rondinelle

Sonante sconfitta per il Lecco: il Brescia vola ai play-off

In gol: Bjarnason (12′), Moncini (16′ e 52′), Bianchi (74′), primo timbro bluceleste per Inglese (92′)

BRESCIA – Il Lecco di Andrea Malgrati ottiene un’altra sonante sconfitta perdendo 4-1 contro il Brescia di Maran. Nel primo tempo, i blucelesti hanno fatto fatica a reagire all’uno-due bresciano, nella ripresa i padroni di casa hanno messo al sicuro il risultato con altre due reti, unica gioia per il Lecco il gol nel finale di Inglese.

Il tecnico bluceleste deve rinunciare, oltre al lungo degente Lamanna, agli indisponibili Louakima, Capradossi, Listkowski, Beretta e allo squalificato Lepore. Parte, perciò, titolare sulla fascia destra Lemmens, centrocampo di sostanza con Degli Innocenti, Sersanti e Ionita. Davanti Novakovich siede inizialmente in panchina, Buso prima punta con al suo fianco Parigini e Crociata.

Sul fronte opposto, Manan lascia a casa gli indisponibili Borrelli, Olzer e Adorni e schiera dal primo minuto Moncini anche se leggermente acciaccato come unica punta, supportato da Galazzi e Bjarnason alle sue spalle.

La Cronaca

Nei primi minuti maggiori spunti offensivi da parte del Brescia senza creare pericoli per la retroguardia bluceleste, il Lecco invece prova a farsi vedere in contropiede. Al 9′, bella avanzata sulla destra da parte di Lemmens (L) che mette in mezzo per Ionita (L) che va al tiro contrastato dalla retroguardia bresciana.

Dall’altra parte ci provano i padroni di casa con il colpo di testa di Galazzi (B), il pallone esce di poco a lato. Poco dopo al 12′, Capolare (L) perde il duello con Dickmann (B) che mette rasoterra in mezzo, sul pallone arriva Bjarnason (B) che di potenza buca la rete avversaria.

Il Lecco in bambola subisce anche la rete del 2-0 nel giro di 4 minuti. Solito gol da palla inattiva, al 16′ Galazzi (B) batte il corner e trova la testa di Moncini (B) che schiaccia forte in rete alle spalle di Melgrati (L). La reazione lecchese è affidata a Buso (L) che al 20′ tenta la conclusione dalla distanza ma la palla finisce alta.

Alla mezz’ora, il Lecco non riesce a trovare la giusta imbucata per accorciare mentre, i biancoazzurri gestiscono bene il risultato. Si rivedono in avanti gli ospiti ancora con Buso (L) che ruba palla a Lezzerini (B), fuori dai pali, ma non trova spazio per la conclusione. La possibile svolta della gara arriva al 40′, fallo da ultimo uomo di Jallow (B) su Parigini (L).

Il difensore viene inizialmente espulso dall’arbitro Di Marco ma, dopo la revisione al Var viene cambiato il colore del cartellino: da rosso a giallo. Punizione dal limite calciata da Ionita (L) che sbatte però sulla barriera bresciana. Il Lecco ha subito l’uno- inizialmente l’uno-due del Brescia, la scintilla bluceleste si accende troppo tardi grazie al solito Niccolò Buso.

Secondo Tempo

Subito dentro Novakovich al posto di Sersanti per il Lecco, Crociata scala a centrocampo. Al 47′ schema da calcio di punizione, il tiro di Degli Innocenti (L) termina di poco a lato. Grande cross di Lemmens (L) sul secondo palo per Ionita (L) che rimette in mezzo per Degli Innocenti (L) che stoppa e tira al volo, grande intervento in tuffo di Lezzerini (B).

Nel miglior momento del Lecco passa il Brescia al 52′: gran cross dalla sinistra di Galazzi (B) per la testa di Moncini (B) che batte per la seconda volta Melgrati (L). Dall’altra parte, Caporale (L) prova il sinistro ad incrociare ma non trova lo specchio. Al 61′, Huard (B) calcia a botta sicura, chiude in scivolata Lemmens (L) che mette in angolo.

Gli ospiti subiscono anche il 4-0 da parte del Brescia al 74′, disattenzione a centrocampo dei blucelesti, la palla arriva Bisoli (B) che calcia forte rasoterra Melgrati (L) non trattiene e sul tap-in arriva Bianchi (B) ad appoggiare in rete.

Al 82′, tenta la conclusione da fuori con Galli (L) ma il pallone termina di poco alto. Grande opportunità nel finale per il Lecco, Lezzerini (B) si supera prima sul tiro ravvicinato di Novakovich (L) ma, soprattutto sul colpo di testa di Frigerio (L). Gli ospiti trovano il gol al 92′, Buso (L) svetta di testa in area piccola, Inglese (L) anticipa la parata del portiere bresciano e mette dentro il suo primo gol in bluceleste.

Ennesima sconfitta pesante per il Lecco che subisce il gioco ordinato e spavaldo del Brescia, i blucelesti hanno concesso troppi spazi e ancora non hanno imparato, a fine stagione, a difendere sui calci piazzati. La prossima ed ultima partita di questo straziante campionato di Serie B si giocherà al Rigamonti-Ceppi contro il Modena.

Tabellino



BRESCIA: Lezzerini; Dickmann, Papetti (76′ Mangraviti), Cistana, Jallow (55′ Huard); Bisoli, Paghera (62′ van de Looi), Besaggio; Galazzi (76′ Bertagnoli), Bjarnason; Moncini (62′ Bianchi). All. Maran

LECCO: Melgrati; Lemmens, Bianconi, Celjak, Caporale (69′ Inglese); Sersanti (46′ Novakovich), Degli Innocenti (73′ Frigerio), Ionita; Crociata (64′ Galli) , Buso, Parigini (64′ Salomaa). All. Malgrati

Marcatori: 12′ Bjarnason (B), 16′ e 52′ Moncini (B), 74′ Bianchi (B), 92′ Inglese (L)

Arbitro: Di Marco di Ciampino coadiuvato da Vigile di Cosenza e Belsanti di Bari, quarto ufficiale Catanzaro di Catanzaro. Al Var Di Martino di Teramo e all’Avar Miele di Nola.

Ammoniti: Parigini (L), Jallow (B), Bianconi (L), Caporale (L), Papetti (B), Degli Innocenti (L)

Espulsi: