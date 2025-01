Calcio Lecco. Arriva Giacomo Cavallini, Rocco va alla Pro Patria

Altro giovane in entrata per il Lecco: l’esterno sinistro classe 2004 Giacomo Cavallini

Daniele Rocco conclude l’esperienza in bluceleste

LECCO – Anche nella giornata di oggi la società bluceleste, più che mai attiva sul mercato, ha effettuato un’operazione in entrata ed una in uscita. È, infatti, arrivato l’esterno sinistro Giacomo Cavallini dalla AC Reggiana 1919 saluta, invece, l’attaccante Daniele Rocco.

Cavallini arriva a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, è un esterno sinistro e sarà l’alternativa a Kritta su quella fascia. Il classe 2004 è originario di Bologna e si è messo in luce con il Progresso Calcio in Serie D guadagnandosi la chiamata della Reggiana, che lo ha inserito nella sua Primavera. Dopo aver disputato il campionato Primavera 2, nella stagione 2023/24 è tornato in D, in prestito alla Folgore Caratese.

Rientrato alla base in estate, Cavallini ha firmato il suo primo contratto da professionista e raccolto 4 presenze con la Prima Squadra, 3 in Serie B ed una in Coppa Italia. In bluceleste indosserà la maglia numero 39. Come per Sene, arrivato ieri 21 gennaio, anche l’esterno sarà già a disposizione di Volpe per il match di domenica contro la Triestina.

Mentre, Daniele Rocco è stato ceduto a titolo definitivo alla società Aurora Pro Patria 1919 che milita nello Girone della Calcio Lecco. Rocco in questa stagione ha collezionato solo 337 minuti con la maglia bluceleste e aveva subito un grave infortunio durante il match contro l’Albinoleffe, una tripla frattura alla testa, ma dopo il recupero non è stato più schierato da Volpe.