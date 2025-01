Serie C. Aperta la vendita dei biglietti per Triestina-Lecco

Triestina-Lecco si gioca domenica 26 gennaio, alle ore 17:30, al Nereo Rocco

Blucelesti chiamati a far punti per risalire in classifica

LECCO – Il Lecco è ad un punto di svolta decisivo della sua stagione, infatti dopo l’arrivo di diversi nuovi innesti, bisogna tornare a fare punti per risalire la classifica di Serie C. I blucelesti sono molto vicini alla zona play-out con una sola lunghezza di margine. Il prossimo avversario è la Triestina che grazie all’arrivo di Tesser ha dato una nuova marcia al proprio campionato.

Perciò, sarà una sfida molto sentita da entrambe le parti: il Lecco vuole trovare l’efficacia giusta che Volpe ancora non ha avuto sul campo, complice la grave emergenza infortuni; e dalla parte opposta la formazione biancorossa vuole continuare il percorso intrapreso nelle ultime gare.

I biglietti del settore ospiti per la partita Triestina-Lecco, in programma domenica 26 gennaio alle ore 17:30 allo stadio Nereo Rocco di Trieste e valida per la 24ª giornata di Serie C NOW 2024/25, sono da oggi in vendita.

I ticket per Triestina-Lecco sono disponibili:

online sul sito TicketOne e in tutte le rivendite abilitate consultabili a questo link.

I tagliandi sono acquistabili fino alle ore 19:00 di sabato 25 gennaio 2024. Il costo del singolo biglietto per il Settore Ospiti è:

Intero: € 15, più commissioni

Ridotto Under 12: € 3, più commissioni

Il giorno della gara non è possibile acquistare biglietti per il Settore Ospiti ai botteghini dello stadio Nereo Rocco di Trieste.