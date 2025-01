Serie C. Pareggio amaro per il Lecco contro il Novara

Un punto a testa tra Lecco-Novara: al Rigamonti-Ceppi finisce 1-1

Al gol di Kritta al 10′, risponde Ongaro al 26’



LECCO – Nel gelo del Rigamonti-Ceppi il Lecco guadagna un punto importante sì per la classifica ma, soprattutto per il morale a terra dopo la trasferta di Lumezzane. Sostanziale equilibrio nel primo tempo mentre, nella ripresa i blucelesti hanno dominato schiacciando il Novara nella propria metà campo.

Per questo c’è più di qualche rimpianto in casa Lecco perchè la squadra di Volpe ha proposto gioco e buone geometrie però, manca quel guizzo per metterla in rete. Buona prova dei nuovi con Marino che ha dettato i tempi a centrocampo, Polito ha dato tutto in difesa e Grassini deve prendere più confidenza sulla fascia magari, prendendo ispirazione da Kritta sul lato opposto che è stato il migliore in campo, non solo per il gol, ma soprattutto per la sua iniziativa nell’impostare l’azione.

Mister Volpe ripropone il 3-5-2 con l’atteso ritorno di Marrone al centro della difesa affiancato da Martic e Polito. A centrocampo mediano basso Marino al suo fianco Frigerio e Ionita, sulle fasce Grassini e Kritta. In avanti l’inedita coppia Sipos-Mendoza.

Sul fronte opposto Gattuso schiera lo stesso modulo del Lecco il 3-5-2 con Minelli tra i pali; Cannavaro, Lorenzini e Khailoti a comporre la linea difensica. Donadio, Calcagni, Ranieri mediano, Basso e Agyemang a metà campo. Invece davanti il duo composto da Morosini ed Ongaro.

Cronaca

Parte la gara del Rigamonti-Ceppi con la prima occasione della partita a favore del Novara al 4′ con il cross di Donadio (N) per Basso (N) che colpisce di testa ma, Furlan (L) è attento e mette la palla in angolo. La prima iniziativa del Lecco arriva dalla fascia destra con Grassini (L) che mette dentro un bel cross, la difesa avversaria è costretta a rifugiarsi in angolo.

Proprio da corner i blucelesti trovano il vantaggio al 10′ minuto di gioco, Mendoza (L) la mette in mezzo e sul disimpegno ospite Kritta (L) è pronto a colpire dal limite dell’area e lascia partire un bel tiro che buca le mani di Minelli (N) che si infila in rete. Il Novara risponde al 15′ con un angolo indirizzato sul primo palo raccolto da Morosini (N) che calcia di prima a rete ma, Furlan (L) risponde per la seconda volta presente.

Al 21′ bella incursione centrale di Mendoza (L) che sbatte contro i difensori ospiti, la palla però arriva a Kritta (L) che prova la conclusione da fuori, ma senza pungere. Il Novara pareggia il punteggio al 27′: la palla arriva ad Ongaro (L) che qualche secondo prima aveva tirato una gomitata a Polito (L) che steso a terra perde la marcatura del numero 13 che infila Furlan (L) siglando la rete dell’uno pari.

Il Lecco dopo il gol subisce la pressione alta del Novara (N) però, la retroguardia bluceleste regge con i centrocampisti che retrocedono per aiutare la linea difensiva. La squadra di Volpe prova a cercare la soluzione da fuori, anche in maniera velleitaria come il tiro di Frigerio (L) al 38′ che non crea problemi a Minelli (N).

Un buon Lecco quello del primo tempo del Rigamonti-Ceppi, Mendoza davanti da maggiore profondità e velocità mentre, il ritorno di Marrone al centro della difesa da sicurezza a tutto il reparto.

Secondo Tempo

Squadre contratte nei primi minuti di gioco del secondo tempo, qualche occasione per parte ma senza pericoli per le rispettive retroguardie. Infatti fino al 60′ non ci sono azioni degne di nota, ma è il Lecco a spingere di più rispetto al Novara. Al 65′, bella azione manovrata dei blucelesti da una parte all’altra del campo conclusa da Sipos (L) che di piatto la mette però sopra la traversa.

Il Lecco spinge costringendo gli avversari a difendersi ma, al 70′ il punteggio è ancora fermo sull’1-1. Tre ingressi in blocco per il Lecco di Volpe in campo: Tordini, Di Gesù e Ferrini per Mendoza, Frigerio e Polito. Al 77′, col Novara schierato a riccio in difesa ci prova Ionita (L) dalla distanza ma la conclusione finisce alta.

Grande occasione per il Lecco al 82′: mischia in area da calcio d’angolo, sul disimpegno piemontese la palla arriva sui piedi di Martic (L) che calcia di potenza però il tiro viene smorzato dalle gambe dei difensori avversari. Ci prova anche Tordini (L) all’89’ ma la palla è una telefonata al portiere Minelli.

Brivido finale per il Lecco in pieno recupero Owusu parte in velocità sulla fascia di sinistra e in area lascia partire un tiro che Furlan (L) mette in angolo, salvando il pareggio.

La gara Lecco-Novara finisce sul punteggio di 1-1 che rappresenta l’equilibrio di forze in campo nella prima frazione di gioco. Nella ripresa è il Lecco a dominare la partita senza però avere quel guizzo in più per metterla in rete, quindi finisce con qualche rimpianto per la squadra di Volpe che ha dato più di qualche segno di reazione dopo la batosta subita contro il Lumezzane.

Tabellino

LECCO (3-5-2): Furlan; Polito (74′ Ferrini), Marrone, Martic; Grassini, Frigerio (74′ Di Gesù), Marino, Ionita, Kritta; Mendoza (74′ Tordini), Sipos. All. Volpe

NOVARA (3-5-2): Minelli; Cannavaro, Lorenzini, Khailoti; Donadio, Calcagni, Ranieri, Basso, Agyemang; Morosini, Ongaro. All. Gattuso

Marcatori: Kritta 10′, Ongaro al 26’



Arbitro: Dallagà di Rovigo, assistito da Fratello di Latina e Merciari di Rimini; quarto ufficiale Iacobellis di Pisa.

Ammoniti: Ranieri (N), Grassini (L), Martic (L)

Espulsi:

Classifica

Padova 58

Vicenza 50

FeralpiSalò 42

Atalante U23 37

Alcione Milano 35

Trento 34

Renate 34

Novara 33

AlbinoLeffe 32

Lumezzane 31

Virtus Verona 27

Arzignano 27

Lecco 25

Giana Erminio 24

Pergolettese 24

Pro Vercelli 23

Triestina 19

Pro Patria 18

Caldiero Terme 16

Union Clodiense 11