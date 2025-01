Serie C. Volpe sul Lecco-Novara: “Abbiamo bisogno di gente che lotta”

Il Lecco sfida il Novara domani sera al Rigamonti-Ceppi

Volpe: “I tifosi dovrebbero essere orgogliosi della gestione Aliberti”

LECCO – La conferenza stampa alla vigilia di Lecco-Novara si è aperta con un messaggio del presidente Aliberti che ha spiegato le ragioni del silenzio stampa indetto dalla società dopo l’incontro perso col Lumezzane: “Abbiamo scelto il silenzio come forma di rispetto a chi, come noi, ha a cuore la Calcio Lecco 1912. Dopo sabato, abbiamo ritenuto opportuno e necessario chiuderci tutti in un doveroso momento di riflessione”.

Volpe spiega come è andata questa settimana e di come hanno preparato la partita contro il Novara: “È stata una settimana costruttiva in cui ci siamo concentrati solo sul campo e sul presente. Posso dire con certezza che sto facendo del mio meglio, e sto cercando di non risparmiarmi per trovare delle soluzione per risolvere questa situazione. Tutti devono prendersi le proprie responsabilità come stiamo facendo”.

Il mister ha parlato anche del mercato in corso: “Abbiamo preso delle decisioni importanti su determinati elementi esperti della Calcio Lecco che lasceranno. Scelte fatte per innescare dei cambiamenti e andare avanti. L’unica cosa che conta è il bene della Calcio Lecco”.

Riguardo, invece, il match perso contro il Lumezzane commenta il tecnico: “Sulla partita di sabato c’è poco da commentare. I nuovi arrivi vanno integrati, ma c’è bisogno di gente che vada in campo e che lotti da subito. Ora, sta a me metterli nella condizione migliore per giocare subito.”

“Per quel che mi riguarda sono sereno perchè sto dando tutto, non voglio alibi e la società non è rimasta ferma. È un periodo difficile però bisogna mantenere la nave anche durante la tempesta, sento le partite come tutti sia nel bene e nel male. Questa maglia mi è già entrata dentro.”

Per la partita di domani spiega Volpe: “Il Novara squadra fisica, costruita per stare nelle prime dieci posizioni in classifica. Indipendentemente, però, dall’avversario noi dobbiamo mettere orgoglio, voglia e non essere passivi di fronte alle difficoltà. Se questa fame non arriva ai ragazzi allora non sono stato bravo io a trasmetterla. Per domani tutti disponibili tranne Battistini”.

“Se non mettiamo fame e cattiveria evitando di andare in svantaggio ogni volta si farà sempre fatica. Senza grinta poi, i valori tecnici fanno fatica a uscire. La società non è ferma anzi, sta supportando in tutto e per tutto questa squadra. Credo che i tifosi devono essere orgogliosi della proprietà che c’è adesso, certo non tutti i progetti non hanno un inizio idilliaco. La garanzia per il Lecco è proprio la famiglia Aliberti che non sta rimanendo indietro in uno dei maggiori momenti di difficoltà. Inoltre, la piazza di Lecco ha tutte le carte in regole”.