Calcio Lecco. Malgrati post Brescia: “Dà fastidio perdere così”

Il Lecco perde 4-1 contro il Brescia fuori-casa

Malgrati: “Brescia mina vagante per i play-off”

BRESCIA – “Siamo molto fragili mentalmente, poi prendere gol in quella maniera lì ti sgretola. Rischi di fare la stessa prestazione fatta con il Parma ed è difficile recuperare il risultato”. Queste le parole di mister Malgrati dopo la gara persa dal Lecco contro il Brescia per 4-1.

“Oggi dà fastidio perdere così, i ragazzi li ho lasciati da soli nello spogliatoio perché avevano bisogno di confrontarsi. L’insieme di tutte le componenti ci ha messo in difficoltà. Non siamo retrocessi con questa partita, ogni giocatore ragiona a modo suo. Non scopriamo l’acqua calda: dà noia cercare di dare una mentalità e vedere questa fragilità sul campo.”

Malgrati ha messo in campo diversi giocatori nella ripresa per invertire il risultato del Lecco: “Come dicevo ieri questa è una vetrina, Salomaa è entrato benissimo e ha bisogno di crescere, troverà sicuramente spazio. Anche Inglese ha ritrovato il gol dopo tanto tempo e per lui è una piccola gratificazione. Abbiamo giocato in una cornice difficile, in questo momento abbiamo poco da tirar fuori”.

Malgrati ha anche fatto delle scelte diverse nell’undici iniziale del Lecco tenendo in panchina Novakovich e lasciando spazio a Buso come punta centrale: “Abbiamo provato a fare qualcosa di diverso, cercando di non dare riferimento. Non siamo riusciti però a proporre un calcio palla a terra perché abbiamo trovato gli spazi chiusi. Ci hanno messi in difficoltà e poi la partita è andata com’è andata”.

Il Brescia di oggi potrebbe essere una mina vagante per i play-off spiega il mister perché: “Maran li fa giocare bene e gli ha dato grande mentalità. Una squadra che arriva così carica a fine stagione darà una spinta in più rispetto a chi è in zona play off da tutto l’anno”.