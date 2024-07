Calcio Lecco. Presentato il calendario della Serie C 2024/25

Ecco il calendario del Lecco della prossima stagione in Serie C girone A

Si parte in casa, lo scontro con l’ex Foschi sarà all’ottava giornata

LECCO – La Lega Pro ha ufficializzato il calendario della Serie C NOW 2024/25. La Calcio Lecco scenderà, quindi, in campo il weekend del 25 agosto allo stadio Rigamonti-Ceppi e sfiderà la neopromossa Union Clodiense. Durante questa stagione sono previsti tre turni infrasettimanali: il 25 settembre, il 27 ottobre e il 12 marzo.

Rispetto alla Serie B ci sarà solo una pausa nel weekend del 29 dicembre. Mentre, l’ultima giornata di campionato è in programma il 27 aprile in casa contro l’Atalanta Under 23. Il giorno è indicativo e fa riferimento alla domenica (o al mercoledì in caso di infrasettimanale). Date e orari precisi saranno comunicate nel corso della stagione, di seguito il calendario completo: