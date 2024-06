Calcio. Il Lecco parteciperà al Girone A di Serie C 24/25

Il campionato inizierà il 25 agosto e si concluderà il 27 aprile 2025

Per Aliberti derby con l’Atalanta Under 23 nel Girone A

LECCO – È stata appena ufficializzata dalla Lega Pro la composizione dei tre gironi di Serie C 2024/25 che accoglierà il nuovo Lecco di Aniello Aliberti. Ai campionati che prenderanno il via il 25 agosto e finiranno il 27 aprile 2025 parteciperanno anche le temibili seconde squadre di Juventus, Milan ed Atalanta.

La prima partecipa al Girone C, il Milan Futuro nel B e l’Atalanta U23 nel Girone A quello dei blucelesti. Oltre al Lecco nel raggruppamento di Serie C del Nord-Italia ci saranno: Albinoleffe, Alcione Milano, Arzignano, Atalanta U23, Caldiero Terme, Feralpisalò, Giana Erminio, Vicenza, Lumezzane, Novara, Padova, Pergolettese, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate (dell’ex Luciano Foschi), Trento, Triestina, Union Clodiense e Virtus Verona.

Girone B: Arezzo, Ascoli, Campobasso, Carpi, Gubbio, Legnago, Lucchese, Milan Futuro, Perugia, Pescara, Pianese, Pineto, Pontedera, Rimini, Sestri Levante, SPAL, Ternana, Torres, Virtus Entella, Vis Pesaro.

Girone C: ACR Messina, Audace Cerignola, Avellino, Benevento, Casertana, Catania, Cavese, Crotone, Foggia, Giugliano, Juventus Next Gen, Latina, Monopoli, Picerno, Potenza, Sorrento, Taranto, Team Altamura, Trapani, Turris.

Invece, per quanto riguarda la Coppa Italia 24/25 di Serie C si partirà con il primo e secondo turno eliminatorio. Tali appuntamenti sono fissati in calendario rispettivamente per domenica 11 agosto 2024 e domenica 18 agosto 2024.