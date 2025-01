Calcio. Serie D. La Casatese-Merate pareggia 1-1 con la Caratese

La Casatese-Merate resiste in dieci e si porta a casa un punto

Vantaggio della Folgore Caratese con Forchignone all’8′, la pareggia Carannante al 23′

MERATE – Un punto a testa per le due formazioni che si sono sfidate alla SportItalia Arena di Verano Brianza, stadio di casa della Folgore Caratese che rimane al terzo posto del Girone B di Serie D. Un buon punto anche la Casatese-Merate che rimane agganciata al treno dei play-off che dista ora solo un punto, complice le sconfitte di Varesina e Pro Palazzolo.

Avvio di gara favorevole ai padroni di casa che si sono portati in vantaggio all’8′ con un bel tiro a giro di Forchignone. Ma, i lecchesi hanno continuato a giocare e al 23′ hanno trovato il pareggio con Carannate con un tiro cross che scavalca l’estremo difensore brianzolo.

La Folgore subisce il colpo e gli ospiti hanno altre due occasioni per segnare il secondo gol. La prima al 28′: la palla arriva sui piedi di El Hadji ma, l’attaccante si incespica e la difesa ha il tempo di chiudere. La seconda al 42′ con la punizione dal limite di Isella messa in corner da Salvalaggio.

Nella ripresa partita in equilibro tra le due compagini fino al 55′, quando viene espulso l’autore del gol lecchese, Carannate, per doppia ammonizione. Sotto di un uomo la Casatese-Merate non molla e si difende in maniera ordinata contro le offensive avversarie. Su una di queste è un intervento strepitoso del portiere Bragotto a salvare la squadra di Commisso mettendo out il tiro al volo di Ferrandino. I lecchesi resistono fino al 90′ quando l’arbitro decreta la conclusione del match e 1-1 finale.