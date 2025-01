Serie D. La Casatese-Merate vince 2-1 contro la Pro Sesto

Grande rimonta casalinga dei lecchesi sulla Pro Sesto

Decisiva la doppietta di Diana, in gol al 88′ su rigore e 93′

MERATE – Parte bene il nuovo anno della Casatese-Merate che si aggiudica lo scontro diretto contro la Pro Sesto. Gli uomini di Commisso hanno vinto 2-1 ribaltando il risultato che vedeva gli ospiti in vantaggio fino al 43′ del secondo tempo grazie al rigore trasformato da Busatto al 71′.

Primo tempo dominato dai lecchesi però, la palla sembrava quasi stregata nonostante le sette occasioni da rete. Nella ripresa, invece, altre tre nitide chances di cui due salvate sulla riga di porta: la prima col tiro a giro di Doria e la seconda di Corno. Anche il centrocampista Carminati ho avuto un opportunità di testa ma il portiere avversario si è superato.

La Pro Sesto è passata poi in vantaggio col rigore, ma la Casatese-Merate ha continuato a giocare. L’ingresso di Diana per Doria è stato decisivo che ha segnato prima il rigore al 88′, concesso per fallo di mano, e poi ha siglato la rete del vantaggio di piatto sul traversone dalla sinistra al 93′.

Commenta il risultato il team manager, Danilo Didoni: “Siamo soddisfatti anche se fino agli ultimi cinque minuti stavamo perdendo. Abbiamo dominato in tutto e per tutto ma, una leggerezza sul rigore che probabilmente manco c’era. Siamo stati bravi a non perdere la calma e continuare a giocare fino all’ultimo. Era importante vincerla anche perchè ora li abbiamo messi dietro di noi”.