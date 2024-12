Serie D. La Casatese-Merate vince 1-0 contro il Sant’Angelo

La Casatese-Merate chiude il girone d’andata con una vittoria interna

Decide la gara con il Sant’Angelo il gol di Corno al 11′

MERATE – La Casatese-Merate chiude l’andata con buon successo interno per 1-0 contro il Sant’Angelo. Con i tre punti odierni la squadra di Commisso aggancia in classifica proprio la squadra lodigiana a quota 30. Una classifica molto corta davanti perché a parte l’Ospitaletto primo a 41 e il Calcio Desenzano secondo a 38, ci sono sei formazioni racchiuse in soli 6 punti.

Ciò fa presupporre che la corsa per aggiudicarsi l’ingresso nei play-off sarà accesa fino alla fine. Al giro di boa, quindi, la Casatese-Merate può tracciare un bilancio positivo infatti, su 19 gare disputate ha ottenuto 8 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte. Alcuni successi chiave come quello di oggi deciso dal difensore Lorenzo Corno che all’11’ minuto di gioco ha fatto valere i suoi centimetri colpendo di testa da calcio d’angolo.

Gli ospiti hanno reagito, soprattutto, nella ripresa ma il giovane portiere, Bragotto, messo in campo da Commisso ha dato prova delle sue capacità respingendo le conclusioni avversarie in almeno quattro occasioni.

Commenta la gara il team manager, Danilo Didoni: “Una partita difficile, siamo andati in vantaggio con Corno poi abbiamo avuto altre chance non sfruttate. Loro hanno avuto diverse occasioni nella ripresa, ma ci siamo difesi da squadra. Ottima prova del nostro giovane portiere classe 2005 Bragotto, il mister ha voluto schierare lui per dargli un’opportunità non perchè il titolare era infortunato ed ha risposto con grandi parate”.

“Un bilancio positivo quello di questa andata, chiudiamo con quattro punti in più rispetto lo scorso anno. Siamo contenti anche se abbiamo lasciato qualche punto lungo il cammino. Adesso ci riposiamo ma non troppo perchè il 5 gennaio già riparte il campionato, abbiamo fissato delle amichevoli per essere poi già in forma”.