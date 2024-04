Calcio. Un Lecco in dieci strappa il pari in casa dello Spezia

I blucelesti ritrovano l’orgoglio e conquistano un punto

Al gol di Hristov (12′) risponde Buso al 41′

LA SPEZIA – Il nuovo Lecco di mister Andrea Malgrati torna a casa da La Spezia con un punticino, nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Sersanti a metà ripresa, e finalmente risponde con orgoglio sul campo. Il ritorno dell’ex capitano bluceleste come primo allenatore ha dato una scossa ai giocatori che sono scesi in campo con grinta e determinazione. Seppur la classifica non cambia, oggi il Lecco ha dato prova che non sarà la vittima sacrificale di nessuno da qui alla fine del campionato di Serie B.

In casa Spezia, Luca D’Angelo conferma la stessa formazione che settimana scorsa ha battuto l’Ascoli: difesa a tre, Vignali e Elia sulle fasce esterne, in mediana Esposito e Nagy dettano i tempi di gioco. Mentre davanti Verde e Bandinelli a supporto della prima punta Falcinelli.

Malgrati torna alle origini sia nel modulo, 4-3-3, che negli uomini ad eccezione di Lamanna che dopo l’infortunio è sempre titolare. In difesa coppia centrale formata Bianconi e Celjak. Centrocampo leggero con Degli Innocenti play al suo fianco Ionita e Sersanti. Davanti torna titolare Novakovich, Inglese siede parte dalla panchina.

Cronaca

Manovra bene lo Spezia a inizio gara, il Lecco prova a spezzare il gioco e da angolo Buso (L) tenta la conclusione ma è ordinaria amministrazione per Zoet (S). I padroni di casa trovano maggiori spazi sulla destra, al 9′ bel cambio di gioco per Elia (S) che tira dalla distanza ma è centrale.

Al 12′ passa in vantaggio lo Spezia, sfruttando il tallone d’Achille dei blucelesti: i calci da fermo. Punizione dalla trequarti di Esposito (S) che trova al centro dell’area Hristov (S), il centrale svetta sui difensori lecchesi e mette la palla in rete. Il Lecco prova a reagire ma Verde (S) sulla fascia destra fa quello che vuole.

Ospiti vicino al gol al 19′, gran cross dalla destra di Lepore (L), Novakovich (L) sulla linea di fondo fa sponda di testa per Buso (S) che conclude a rete, però la palla è uscita prima dell’appoggio aereo dell’americano. Il Lecco mette pressione alla retroguardia spezzina, Elia (S) ferma con un fallo Novakovich (L), angolo corto per Lepore (L) che crossa in mezzo ma nessun compagno trova l’impatto con il pallone.

Al 24′ grande intervento salva risultato di Lamanna (L), ancora Hristov (S) che sovrasta Celjak (L) nei duelli aerei. Le punizioni di Esposito (S) creano il panico nella difesa lecchese, dalla trequarti il fantasista trova Mateju (S) sul primo palo, il portiere lecchese devia sopra la traversa.

Al 36′ lo Spezia approfitta degli spazi lasciati dagli avversari, Verde (D) dalla destra si accentra e tenta la conclusione di sinistro, ancora decisivo Lamanna (L) che la mette in out. Al 41′ Niccolò Buso mette in porta la rete del pareggio, il numero 99 si invola sulla sinistra, giunto in area calcia morbido sul secondo palo, decisiva la deviazione di Mateju. Il Lecco si sbilancia in avanti e Degli Innocenti (L) cerca il raddoppio dalla distanza: gran esterno destro che esce di poco.

Primo tempo a due facce con lo Spezia che ha avuto le occasioni migliori dopo il vantaggio. Il Lecco non ha mollato e ha trovato un pareggio d’orgoglio con Buso al suo settimo centro stagionale. Malgrati nell’intervallo deve assolutamente sistemare le difesa che è sempre in affanno sui calci da fermo.

Secondo tempo

D’Angelo, a inizio ripresa, effettua il primo cambio della gara: dentro Tanco per Nikolau. Il Lecco prova a manovrare mettendo maggiore pressione agli avversari, al 50′ Lepore (L) prova la conclusione potente da fuori, la palla però termina alta sopra la traversa. Al 60′ grande occasione dal limite per Degli Innocenti (L) che calcia di poco a lato.

Gara frammentata nei primi 15 minuti di gioco del secondo tempo, iniziano così le rotazioni da parte dei due allenatori. Pio Esposito (S) si fa subito vedere che con una girata chiama Lamanna (L) all’intervento basso. La svolta della gara arriva al 67′, Sersanti, già ammonito, si prende il secondo giallo e lascia il campo e i suoi compagni in dieci. Malgrati dispone un 4-4-1 inserendo Galli mediano per Ionita, mentre Buso si sposta temporaneamente sulla fascia sinistra.

Al 69′ punizione dai trenta metri di Verde (S), il portiere bluceleste risponde ancora una volta presente mettendo la palla in out. All’80’ punizione al bacio di Esposito (S) che da fuori area sfiora il palo esterno alla destra di Lamanna (L). Lo Spezia continua a spingere forte della superiorità numerica, i blucelesti si difendono in blocco.

All’87’ Kouda (S) tenta l’incursione solitaria in area ma nell’impeto travolge Lepore (L), dopo il tiro l’arbitro fischia il fallo. Il Lecco in difficoltà spende i cartellini gialli per frenare le avanzate dei bianconeri, e sull’ennesima punizione dalla trequarti di Esposito (S) al 90′ Lamanna (L) in uscita alta impatta coi tempi giusti.

L’inferiorità numerica a metà del secondo tempo ha inciso parecchio sulla partita anche se il Lecco, a parte le punizioni, non ha subito grandi pericoli vicino alla porta. La reazione dei ragazzi di Malgrati c’è stata ed esce dal Picco a testa alta avendo giocato al meglio delle sue possibilità.

Tabellino

SPEZIA: Zoet; Mateju, Hristov, Nikolaou (46′ Tanco); Vignali (63′ Cassata), Nagy (83′ Moro), Esposito, Elia; Verde, Falcinelli (63′ Pio Esposito), Bandinelli (70′ Kouda). All. D’Angelo

LECCO: Lamanna; Lepore, Bianconi, Celjak, Caporale; Sersanti, Degli Innocenti (77′ Lunetta), Ionita (70′ Galli); Buso (77′ Parigini), Novakovich (84′ Inglese), Crociata (84′ Listkowski) . All. Malgrati

Marcatori: 26′ Hristov, 41′ Buso

Arbitro: Ayroldi di Molfetta coadiuvato da Vigile di Cosenza e Affatato di Verbano Cusio Ossola. Quarto ufficiale Mazzoni di Prato, al VAR on-site Chiffi di Padova e all’AVAR Di Vuolo di Castellammare di Stabia.

Ammoniti: Sersanti (L), Tanco (S), Bandinelli (S), Novakovich (L), Lamanna (L), Sersanti (L), Crociata (L), Parigini (L), Celjak (L)

Espulsi: Sersanti (L)

Classifica

Parma 66

Cremonese 59

————–—

Como 58

Venezia 57

Catanzaro 52

Palermo 49

Brescia 45

Sampdoria 43

——————

Reggiana 40

Pisa 40

Südtirol 39

Modena 39

Cittadella 39

Cosenza 35

Bari 35

——————

Spezia 35

Ternana 33

————–—

Ascoli 31

FeralpiSalò 31

Lecco 22