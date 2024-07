A Carenno tutti in campo per ricordare l’amico Lorenzo Maltini

Torna il classico torneo estivo di calcio a 5

Una giornata di festa e sport per ricordare un amico

CARENNO – L’Asd Polisportiva Carennese, come ogni anno dal lontano 2004, organizza una giornata in memoria dell’amico Lorenzo Maltini che quest’anno si svolgerà domenica 14 luglio. Un appuntamento fisso e molto apprezzato dell’estate carennese.

Il torneo di calcio a 5, però, è soprattutto un modo per ricordare ogni anno Lorenzo Maltini, un ragazzo di Milano che veniva in villeggiatura a Carenno e che amava il paese. In questi anni gli organizzatori sono riusciti a raccogliere fondi per sostenere importanti progetti benefici. Tutte le informazioni sul sito dell’evento.