Basket Serie DR1. La WBT non si ferma più

Undicesima vittoria di fila!

“Molto contento di come abbiamo giocato”

OLGINATE – Dalla pericolosa sfida contro la Pol. Binzago la WBT Calolziocorte torna con ancora più certezze. I ragazzi di coach Ivano Perego spaccano in due la partita nel secondo quarto e non si voltano più indietro, vincendo col punteggio di 59-71.

Binzago parte meglio e costringe subito coach Perego al time-out (10-5). L’allenatore sistema la squadra e Calolzio inizia a giocare la partita che voleva, con ritmi alti fin dal rimbalzo catturato. Il frutto di questo cambio di ritmo di vede in un secondo quarto da 9-24, che lancia la WBT al riposo lungo con quindici punti di vantaggio (27-42).

Calolzio mantiene il vantaggio nella terza frazione (44-62); nell’ultimo quarto Binzago prova la zona per rientrare, la WBT sbaglia qualche tiro di troppo, ma non rischia nulla e porta a casa l’undicesimo “foglietto rosa” consecutivo.

Miglior marcatore del match Stefano Radaelli con 21 punti.

“Il piano della partita era quello di essere aggressivi in difesa per obbligarli a forzare i tiri e correre il più possibile, anche a rischio di qualche persa di troppo. Molto contento di come abbiamo giocato, soprattutto per i ragazzi, per come lavorano in palestra, se lo meritano” dichiara coach Perego.

POL. BINZAGO – WBT CALOLZIOCORTE 59-71

PARZIALI: 18-18; 27-42; 44-62

CALOLZIOCORTE: Galli 3, Marchesi n.e, Mazzoleni 4, Meroni, Casati 19, Butti 5, Combi 12, Longhi 2, Crippa 2, Radaelli 21, Paduano 3. All. Perego