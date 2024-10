Promozione. Il Civate conquista la prima vittoria in campionato

Il Civate s’aggiudica il derby con il GrentArcadia: gol vittoria di Franceschin

Pareggiano Colico e Rovagnate, crisi nera per il Calolziocorte

CIVATE – Ci sono volute sei sofferte giornate al Civate per prendersi gli agognati tre punti nella nuova categoria. Oggi, la formazione di Guadagno ha vinto 1-0 nel derby con il GrentArcadia. Una partita combattuta in cui i padroni di casa sono andati meritatamente in vantaggio nel primo tempo con la rete di testa di Frenceschin. Mentre nella ripresa gli ospiti hanno cercato incessantemente il gol del pareggio ma senza trovarlo.

Racconta la gara il presidente del Civate, Marco Secomandi: “Nei primi 45 minuti abbiamo dominato, a testimoniarlo sono i dieci angoli ad uno, e su uno di questi siamo andati in rete. Nel secondo tempo il Grent ci ha attaccato molto, ma abbiamo resistito ed abbiamo avuto la possibilità di segnare il secondo gol in contropiede. Una vittoria sofferta che ci fa finalmente sorridere contro un avversario decisamente di buon livello.”

Quella del Civate è stata l’unica vittoria lecchese di giornata, infatti sono arrivati due pareggi per Colico Derviese e Rovagnate. La prima ha pareggiato in casa contro il Cantù San Paolo: alla rete ospite di Riolo al 15′ ha risposto in apertura di secondo tempo di Michele Redaelli che ha firmato il suo primo gol stagionale.

Il Rovagnate, invece, ha giocato a viso aperto contro una delle formazioni più forti del girone il Seregno. La gara è finita 2-2 con doppietta di Palvarini, i biancorossi però non hanno gestito bene il vantaggio e si sono fatti riagguantare per due volte dai padroni di casa.

Commenta la gara il team manager, Riccardo Brenna: “Anche oggi c’è rammarico per il risultato, potevamo decisamente vincerla. Nel primo tempo abbiamo giocato molto bene e trovato il gol su punizione con Palvarini. Loro hanno pareggiato di testa e siamo andati al riposo sull’1-1.”

“Nella ripresa abbiamo un attimo sofferto all’inizio ma siamo andati nuovamente in vantaggio con Palvarini, poi loro ci hanno raggiunti ancora. Poi a cinque minuti dalla fine ci è stato negato un rigore clamoroso perchè il nostro giocatore era nettamente dentro l’area. Invece abbiamo avuto una punizione dal limite. Abbiamo avuto altre occasioni per poterla vincere ma non abbiamo finalizzato. Dobbiamo migliorare.”

Infine, incassa la quinta sconfitta in campionato il Calolziocorte che ancora non ha ancora trovato la quadra perchè ora è pericolosamente scivolato al penultimo posto in classifica. Oggi gli amaranto hanno incassato una pesante sconfitta per 4-0 contro la capolista il Vis Nova Giussano. La formazione brianzola anch’essa retrocessa dall’Eccellenza che però vuole ritornate al più presto nella categoria superiore e i risultati lo dimostrano: sette vittorie su sette gare disputate.