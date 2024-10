Promozione. Grande vittoria di carattere per il GrentArcadia contro la Pontelambrese

Il GrentArcadia vince 4-3 in dieci uomini contro la Pontelambrese

Pareggia la Colico Derviese, perdono Calolziocorte, Civate e Rovagnate

DOLZAGO – Giornata povera di punti per le formazioni lecchesi impegnate nel campionato di Promozione 24/25, infatti l’unica squadra a vincere è stata il GrentArcadia. La compagine di Dolzago ha battuto il Cavenago in una gara pazzesca finita 4-3.

Il GrentArcadia ha risposto colpo su colpo alla formazione brianzola fino al gol vittoria di Manara che ha siglato il 4-3 finale. Riassume la gara il team manager, Francesco Crippa: “Partita di sostanza 1-0 noi, pareggiano loro, poi ancora 2-1 noi e stavamo giocando bene. L’arbitro però al 44′ ha espulso uno dei nostri ma ha preso un abbaglio perchè l’intervento c’era ma non da rosso”.

“Al rientro dagli spogliatoi loro l’hanno ribaltata in dieci minuti portandosi sul 3-2. Comunque non abbiamo mollato e ha segnato Colombo su punizione il 3-3 e poi è stato espulso anche uno di loro ed tornata la parità numerica, alla fine abbiamo segnato il 4-3 con Manara. Siamo contenti perchè con l’espulsione e in dieci i ragazzi hanno fatto una prestazione maiuscola dal primo all’ultimo.”

Ottiene un buon punto la Colico Derviese che pareggia 1-1 contro il Seregno, l’undici di Battistini è passato in vantaggio al 14′ del primo tempo con il bel colpo di testa di Farina, ma nella ripresa gli avversari hanno riagguantato il risultato con Lucente al 74′.

Commenta la partita il mister gialloblu: “Anche oggi il pareggio ci va stretto perchè i ragazzi, a cui faccio i complimenti, hanno fatto una bellissima partita. Purtroppo ci manca quella cattiveria agonistica per chiudere la partita, abbiamo sbagliato tante ripartenze e preso un gol beffa su un rimpallo. Abbiamo bisogno dei tre punti per salire in classifica, ora dobbiamo recuperare le forze per la prossima gara”.

Perdono invece sia Calolziocorte, 2-0 contro la Concorezzese, che Civate. Quest’ultimo è scivolato ancora di più sul fondo della classifica dopo la sconfitta odierna per 3-1 con la Pontelambrese. La formazione lecchese era andata in vantaggio con Armando al 17′, ma gli avversari pareggiano i conti con un rigore a favore. Nella ripresa Tamba segna il vantaggio per la squadra di Ponte Lambro e al 89′ nuovo rigore per i padroni di casa messo a segno da Cortesi.

Infine, incassa la seconda sconfitta stagionale il Rovagnate che nonostante ciò sta facendo un campionato di tutto rispetto. Commenta la gara odierna persa 2-1 contro il Lesmo, Riccardo Brenna, team manager dei biancorossi: “Nei primi 20 minuti abbiamo fatto fatica perchè loro giocavano su ritmi elevati, e hanno fatto gol alla prima azione utile con un cross rasoterra che la nostra difesa non ha intercettato”.

“Noi abbiamo provato a giocare ma fisicamente rispetto a noi erano più forti. Nella ripresa sono calati i ritmi e abbiamo trovato un bel gol su punizione con Palvarini. Poi, però, loro hanno trovato una rete in mischia in area con Bonacina. Rimane un po’ di rammarico perchè non portare a casa punti in una partita del genere è un peccato, un pareggio sarebbe stato meritato”.