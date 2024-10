Promozione. Nessuna vittoria in campionato per le cinque lecchesi

Pareggiano Colico Derviese, GrentArcadia e Rovagnate

Perde ancora il Civate, sconfitta anche per il Calolziocorte

COLICO – Giornata povera di punti per le formazioni lecchesi impegnate nel campionato di Promozione perchè sono arrivate due sconfitte e tre pareggio. La formazione che è andata più vicina alla vittoria è la Colico Derviese di mister Danilo Battistini che nonostante abbia pareggiato ha dominato in lungo e in largo la gara contro il Lesmo terminata 2-2, per i gialloblu doppietta di Raba.

Infatti come racconta il tecnico: “Abbiamo almeno 8/9 occasioni da gol ma non siamo riusciti a metterla dentro, inoltre abbiamo troppo negli ultimi trenta metri. Questa gara e questo risultato ci deve servire da lezione per le prossime in cui dovremmo entrare con maggiore determinazione e cattiveria”.

Pareggia anche il Rovagnate che torna a far punti dopo la prima sconfitta in campionato di settimana scorsa contro il Castello Città di Cantù. Oggi, la formazione biancorossa è stata fermata sull’1-1 dallo Speranza Agrate, in gol per i lecchesi Antonio Dorato. Stesso risultato per il GrentArcadia che rimonta il risultato sull’Olimpic Trezzanese andato in vantaggio al termine del primo tempo.

Commenta la gara, il team manager, Francesco Crippa: “Peccato perchè eravamo partiti bene, non facendogli capire nulla nei primi venti minuti poi però 45′ hanno segnato loro. Nella ripresa abbiamo avuto qualche occasione in più, anche per vincerla, e abbiamo trovato il gol con un tiro a fuori. Facciamo fatica davanti, dobbiamo tornare a far punti importanti per risalire in classifica”.

Perde, invece, il Civate che ha nettamente sentito il passaggio alla categoria superiore in Promozione. Oggi, la formazione lecchese è stata sconfitta 2-1 dal Giussano. Racconta la gara il presidente Marco Secomandi: “Abbiamo segnato con Castagna che ha calciato una grande punizione. Il raddoppio dei padroni di casa è arrivato su un errore del portiere che ha bucato l’uscita”.

“Appena ripreso il gioco, nel secondo tempo, nuovo incredibile errore del nostro portiere, in giornata no, che non trattiene adeguatamente un innocuo tiro dal limite. Un peccato perchè nel secondo tempo abbiamo dominato e quella di oggi è stata una sconfitta immeritata contro la capolista. Ne siamo usciti a testa alta.”

Infine, altra sconfitta per il Calolziocorte che ancora in emergenza infortunati non riesce a portare a casa il risultato contro il Lissone che vince 2-1. In gol per gli amaranto Bianco che accorcia le distanze dopo il doppio vantaggio del primo tempo firmato Meggiarin e Pollutri.