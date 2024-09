Promozione. Prima vittoria stagionale per il Calolziocorte di Perego

Vincono Calolziocorte e Colico Derviese, pareggia il Civate

Prima sconfitta per il Rovagnate, perde anche il GrentArcadia

CALOLZIOCORTE – Nella quarta giornata del campionato di Promozione 24/25 conquista la prima vittoria della stagione il Calolziocorte di Daniele Perego. Ampio successo per gli amaranto che abbattono l’Ardita Cittadella 4-0 con i gol di Riva, Bianco, Todescini e Cotrone.

Commenta il successo il direttore sportivo, Max Colombo: “Quella di oggi è stata una vittoria importate dopo la brutta sconfitta di settimana scorsa. Il mister ha cambiato modulo ed è arrivato il risultato sperato. Il successo odierno è importante anche per il morale che è in crescita a livello di gruppo.”

Torna alla vittoria anche la Colico Derviese che sconfigge 1-0 lo Speranza Agrate grazie al gol di Fall. Il mister Danilo Battistini ha analizzato la prestazione e l’inizio di campionato dei suoi: “Oggi abbiamo giocato molto bene meritandoci questo successo, abbiamo inoltre sbagliato tanti gol. Poteva finire con un margine più ampio”.

“In questo inizio di stagione siamo ripartiti con una squadra quasi completamente nuova. Infatti, sono arrivati tredici nuovi giocatori di valore che sono già forti come gruppo ma, devono ancora conoscersi meglio calcisticamente sul campo. Mettendosi a vicenda a supporto dell’altro per farlo esprimere nella maniera che preferisce”.

Guadagna un punto, invece, il Civate che fatica in questo inizio di stagione infatti ha solo due punti in classifica finora. Oggi, contro la Concorezzese i lecchesi hanno pareggiato 1-1, in gol Castagna che ha aperto le marcature al 27′ a cui ha risposto De Ponti in pieno recupero.

Il presidente del Civate, Marco Secomandi, commenta la gara: “Un amaro pareggio per i nostri ragazzi. Hanno fatto un ottimo primo tempo dove hanno creato molto e costretto l’avversario a difendere. Al 32′ siamo passati in vantaggio con un’azione corale conclusa da Giovanni Castagna pronto nel girarsi e segnare lo 0-1.”

“Nel secondo tempo ci siamo chiusi troppo in difesa e dando modo all’avversario di creare continue palle gol. Quando tutti pensavamo ai primi 3 punti incamerati, al 93′ hanno segnato con merito la rete del pari. Tanta amarezza ma, anche rammarico per non aver saputo contenere l’aggressività dei padroni di casa. Anche se domenica prossima sarà dura con un avversario di livello, faremo il possibile per fare una buona partita”.

Nelle altre due partite due sconfitte sia per i ragazzi del Rovagnate che per quelli GrentArcadia. I primi hanno subito la forza del Castello Città di Cantù che si è imposto per 3-0 mentre, la formazione di Dolzago ha combattuto contro il Cantù San Paolo ma la gara è stata condizionata dalle decisioni arbitrali.

Come racconta, Francesco Crippa, team manager dei lecchesi: “Al 35′ del primo tempo l’arbitro ha espulso, per doppia ammonizione, uno dei nostri però ce la siamo giocata anche a tratti meglio di loro. Però, l’uomo in meno si è sentito soprattutto nel secondo tempo”.

“Questo inizio di stagione è stato molto condizionato dal fatto che il mister se ne è andato nella settimana della prima partita. Abbiamo dovuto, quindi, ricominciare da capo e il nuovo tecnico doveva dare dei nuovi equilibri alla squadra così le prime due giornate abbiamo faticato molto. Ora stiamo ritrovando il gioco, ci vorrà tempo ma siamo sulla strada giusta”.