Promozione. Il Rovagnate fa tre su tre e vola in campionato

Il Rovagnate conquista anche il derby con Calolziocorte: decisivo il gol di Zorloni

Perdono Colico Derviese e Civate, primo successo per il GrentArcadia

ROVAGNATE – Continua la striscia di successi del Rovagnate di Davide Ziliotto che si porta a casa la terza vittoria consecutiva nel campionato di Promozione. Inoltre, due vittorie su tre sono ancora più sentite perchè ottenute in due derby lecchesi, la prima giornata contro il Civate ed oggi contro il Calolziocorte.

Stesso punteggio in entrambe le partite, il Rovagnate sta dimostrando di avere carattere pur essendo una neo promossa che da 75 anni non partecipava a questa categoria. Oggi è stato decisivo lo straordinario gol di Zorloni che ha concluso all’incontro dei pali lasciano impotente il portiere avversario.

Commenta la gara odierna ed il momento dei biancorossi, il ds Marco Pirovano: “Stiamo vivendo un grande momento e tutto il merito va ai ragazzi che si sono perfettamente calati nella categoria. Loro hanno percepito che per partecipare a questo campionato bisogna metterci la testa e dal campo arrivano i risultati di tale atteggiamento”.

“Non dobbiamo pensare di essere arrivati, dobbiamo andare dritti verso il nostro obiettivo: la salvezza, e se fosse tranquilla meglio. Non siamo ancora maturi per chiudere le partite come quella di Civate e di oggi, dobbiamo crescere ancora. Se mi avessero detto che avremmo fatto 9 punti in 3 partite ci avrei messo la firma però, non sono sorpreso per i ragazzi che stanno davvero facendo la differenza”.

Nelle altre partite del Girone B sono arrivate, oltre al Calolziocorte, altre due sconfitte per le squadre lecchesi. La Colico Derviese è caduta fuori casa contro il Castello Città di Cantù che ha vinto 1-0 grazie al gol al 36′ di Mohamed. Sconfitta anche per il Civate che cade male in casa contro il Lissone: 4-0 per gli ospiti.

Commenta la prestazione il presidente, Marco Secomandi: “Abbiamo trovato un avversario dinamico, a noi obbiettivamente superiore. Hanno ottimi giocatori che hanno anche fatto categorie più alte, noi dobbiamo però pensare a noi. Dovremo creare un gruppo coeso per estrapolare il carattere che per due stagioni ci ha dato il plus. La Promozione è una categoria impegnativa ma, faremo il massimo per onorarla. La mia fiducia nel gruppo rimane comunque intatta e provo a stargli vicino conscio dei nostri limiti”.

Infine, torna alla vittoria il GrentArcadia che davanti al suo pubblico sconfigge la Pontelambrese per 2-1 grazie all’ottima doppietta del centrocampista, classe ’98, Davide Ghezzi.