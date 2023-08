Corsa a Coppie dell’Innominato, iscrizioni a prezzo agevolato fino al 31 agosto

Torna il 23 settembre con l’ottava edizione la corsa di Vercurago

E’ stata completata in questi giorni le segnaletica dell’intero percorso, installate le freccine azzurre

VERCURAGO – Torna sabato 23 settembre l’edizione 2023 della Corsa a Coppie dell’Innominato. Tutto pronto per la corsa vercuraghese di 9,6 chilometri (circa 430 metri di dislivello positivo). Già molte coppie si sono assicurate la presenza ai nastri di partenza, le iscrizioni sono ancora aperte sia per la corsa agonistica che per la non agonistica (sul sito Kronoman), come da nostra tradizione chi si iscriverà entro il 31 agosto, oltre al costo agevolato, entrerà nella lista che parteciperà all’estrazione di 2 coppie di felpe personalizzate, 2 coppie di manicotti e 1 premio a sorpresa.

L’estrazione verrà effettuata venerdì 1 settembre nel corso della serata che seguirà alla prova del percorso (ritrovo alle 17.30 presso l’oratorio di Vercurago). Per quanto riguarda la competizione l’appuntamento è per sabato 23 settembre a partire dalle ore 14 all’oratorio di Vercurago. Confermate anche in questa 8^ edizione le due tipologie di gara, una competitiva agonistica con classifiche e premi finali, e una corsa/camminata ludico motoria priva di premi e classifiche finali ma con rilevamento del tempo impiegato. Nel pomeriggio, prima della partenza della corsa, spazio ai bambini dai 6 ai 9 anni e ai ragazzi dagli 10 ai 13 anni con la 6^ Corsa Innominato Junior. Tra le novità l’orario di partenza anticipato alle ore 16 e sarà reinserita la categoria Under 16. L’organizzazione sarà sempre a cura delle associazioni vercuraghesi: Oratorio San Giovanni Bosco, Avis sezione di Vercurago, Gev Lumaca, Amici di Chiara. Continua inoltre la collaborazione con l’associazione sportiva dilettantistica Sky Lario Runners di Galbiate.