Eccellenza. Pareggio senza reti per l’Olginatese di Sorti con la Cisanese

L’Olginatese continua la striscia positiva: un buon punto contro la Cisanese

La Luciano Manara perde 5-1 contro il Codogno

OLGINATE – Entrambe le due formazioni lecchesi impegnate in Eccellenza proseguono nel loro trend, chi positivo e chi negativo, anche nella seconda giornata di ritorno del Girone B. Infatti, l’Olginatese guadagna un punto fuori casa sul campo della Cisanese grazie ad un pareggio per 0-0 mentre, la Luciano Manara perde 5-2 contro il Codogno.

La squadra di Sorti è tornata in carreggiata grazie al mercato e i risultati positivi ottenuti nelle ultime giornate. Inoltre, quella di oggi è la seconda partita senza subire gol a dimostrazione della maggiore attenzione difensiva messa in campo dai bianconeri.

“Una partita con poche occasioni da rete – commenta il direttore generale Fabio Galbusera – ma abbiamo dimostrato un buon atteggiamento tattico. Loro sono una squadra forte e se avessero vinto con noi sarebbero saliti al terzo posto, siamo stati bravi a chiuderli e provare ad innescare delle ripartenze veloci”.

“C’è da dire anche che facciamo fatica a segnare, oggi è rientrato Di Palma dalla squalifica ma dobbiamo essere più cinici. Ora siamo terzultimi ma non basta, dobbiamo continuare a giocare tutte le partite, da qui alla fine, come fossero delle finali e fare più punti possibile. Adesso che abbiamo ingranato dobbiamo continuare a crederci”.

Tempi duri, invece, per la Luciano Manara che perde la seconda partita consecutiva del 2025 ma, più della sconfitta è il numero di gol subiti a far clamore. Infatti, la squadra di Castagna ha subito un totale di nove reti nelle ultimi 180 minuti disputati. E la classifica, inoltre, non aiuta perchè i biancoazzuri sono ora la penultimo posto che significa retrocessione diretta.

Nella gara odierna sono andati in vantaggio i padroni di casa del Codogno con Spaneshi al 19′ e raddoppiato con Donarini al 34′. I lecchesi hanno trovato il gol un minuto dopo con Trezza. Poi, nella ripresa doppietta lodigiana con Braidich che segna al 54′ e 57′, infine sigla il gol del definitico 5-1 Riboli al 62′.