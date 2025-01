Eccellenza. L’Olginatese frena il Codogno, perde la Luciano Manara

Pareggio senza reti per l’Olginatese sul campo del Codogno

Continua il periodo nero della Luciano Manara che perde 4-1 contro il Ponte San Pietro

OLGINATE – Solo un punto raccolto dalle due formazioni lecchesi impegnate nel Girone B del campionato di Eccellenza 24/25. L’Olginatese di Maunele Sorti pareggia per 0-0 contro il Codogno in trasferta. Mentre, la Luciano Manara perde 4-1 sul campo del Ponte San Pietro.

I bianconeri di Olginate cominciano bene il 2025 e guadagnano un punto sui diretti rivali in zona play-out, Luciano Manara e Colognese. Una partita non scontata come spiega il direttore generale, Fabio Galbusera: “Perché noi abbiamo avuto un bel cambio di passo nell’ultimo periodo e da tre gare a questa parte abbiamo ritrovato motivazione e fiducia, anche grazie ai nuovi arrivi, e si vede quando scendiamo in campo”.

“Oggi risultato positivo anche se siamo partiti con una formazione diversa da quella pianificata. Santonocito si è fatto male nel riscaldamento, mentre alla mezz’ora Vitari è uscito per una distorsione alla caviglia. Quindi hanno giocato cinque fuori quota, comunque abbiamo fatto bene puntando molto sulle ripartenza. Le condizioni del campo erano però pessime, alla fine i ragazzi sia noi che loro erano allo stremo”.

Tanta la differenza qualitativa e fisica in campo tra Luciano Manara e Ponte San Pietro, questa una delle cause della sconfitta come racconta il team manager, Mauro Fumagalli: “Loro sono terzi in campionato e hanno dei giocatori forti che fanno la differenza nelle giocate. Siamo andati in vantaggio noi con la rete di Losa. Poi loro hanno pareggiato a fine primo con Rota”.

“Ripresa a senso unico e hanno fatto tre reti, una con l’ex atalantino Ferreira Pinto. Nonostante ciò, e anche se non sta girando nell’ultimo periodo, continuiamo a crederci fino all’ultimo, partita dopo partita. I nuovi, Lozza e Trezza, si stanno inserendo bene e abbiamo bisogno del loro contributo. Ora, ci aspetta un’altra trasferta difficile sul campo del Codogno ma la affronteremo, come sempre, a testa alta”.