Eccellenza. Secondo risultato utile per l’Olginatese di Sorti

Cade in casa la Luciano Manara: 3-1 contro il Codogno

Pareggio senza reti per l’Olginatese contro la Cisanese

BARZANÒ/OLGINATE – Secondo risultato utile consecutivo per l’Olginatese di Manuele Sorti che ha, fin quì, iniziato nel migliore dei modi la stagione 24/25. Infatti, nella seconda partita del campionato d’Eccellenza ha raccolto un buon pareggio contro la Cisanese.

“Una partita equilibrata – commenta il direttore generale Fabio Galbusera – che ha scaturito un risultato onesto. Ci sono state un paio di occasioni da una parte e dall’altra ma, senza graffiare. Abbiamo fatto una discreta prestazione dobbiamo continuare a giocare in questo modo”.

Stecca, invece, la prima in casa la Luciano Manara infatti, i ragazzi di Davide Castagna hanno perso 3-1 contro il Codogno. I lecchesi sono passati in vantaggio nel primo tempo con il timbro di Sala, ma gli ospiti hanno pareggiato il risultato con Braidich su un errore del portiere di casa. Nella ripresa la formazione lodigiana passa in vantaggio con una punizione sempre del centravanti Braidich deviata in porta dalla barriera.

La marcatura finale del 3-1 di Inchingolo arriva alla fine della ripresa grazie ad un’ingenuità su un disimpegno della retroguardia della Luciano Manara. Commenta la gara il team manager, Mauro Fumagalli: “Peccato perchè eravamo partiti bene ma, abbiamo commesso troppi errori dietro”.

“La differenza di categoria si sente, per ogni errore ci puniscono. Poi, abbiamo dentro tanti giovani che devono ancora fare esperienza, in settimana dovrebbero rientrare due titolari come Bovis e Morganti. Giocheremo anche in Coppa Italia mercoledì e proveremo a giocarcela”.