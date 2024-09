Eccellenza. L’Olginatese di Sorti trionfa 1-0 contro il Codogno

L’Olginatese vince grazie alla rete di Pasquinelli al 25′ del primo tempo

Sospesa per pioggia intensa la gara tra Luciano Manara e Ponte San Pietro

OLGINATE/BARZANÒ – Nella prima giornata del campionato d’Eccellenza 24/25 si può annoverare solamente un risultato su due per le squadre lecchesi partecipanti. Infatti, il match tra Luciano Manara e Ponte San Pietro è stato sospeso, a fine primo tempo, causa maltempo a data ancora da destinarsi.

Mentre, ottima partenza per l’Olginatese di mister Sorti che raccoglie la prima vittoria stagionale contro il Codogno dopo il pareggio senza reti in Coppa Italia con il Valcalepio. Nonostante la pioggia incessante il campo di Olginate ha retto per tutta la gara consentendo lo svolgimento della stessa.

L’autore del gol vittoria è stato il centrocampista, classe 2001, Mattia Pasquinelli che dopo aver sbagliato il rigore ha centrato la rete sulla respinta del portiere avversario al 25′ del primo tempo. Nella ripresa ci sono state diverse occasioni da rete da una parte e dall’altra ma, il risultato non è cambiato.

Soddisfatto il direttore generale Fabio Galbusera che commenta la gara odierna: “Abbiamo fatto una buona partita. Loro sono un’ottima squadra, molto fisica, ma abbiamo retto bene. Dovremo continuare così, stiamo ulteriormente rinforzando la rosa per dare al mister ciò che gli serve per il suo sistema di gioco. In particolare sto finalizzando l’acquisto di un esterno alto che si inserisca nel tridente offensivo”.