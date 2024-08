Calcio. L’Olginatese si rinnova: tanti giovani e nuovo mister

Manuele Sorti allenerà la nuova Olginatese in Eccellenza

Maestosa campagna acquisti: sono già arrivati 11 innesti in rosa

OLGINATE – La società lecchese si sta rinnovando sotto tutti i punti di vista. Innanzitutto, la scissione dalla fusione con la Brianza Cernusco Merate e il ritorno alle origini con la sola denominazione di Usd Olginatese. Inoltre, si sta allestendo la squadra con tanti nuovi inserimenti in organico e nello staff.

Infatti, dopo la faticosa salvezza conquistata ai play-out nella passata stagione, la nuova Olginatese ripartirà a settembre nel campionato d’Eccellenza 24/25 dove non vuole ripetere i risultati non soddisfacenti dell’annata passata e, sicuramente, puntare a più alti traguardi.

Per far ciò la dirigenza ha deciso di scegliere un nuovo allenatore: Manuele Sorti. Si tratta di un ritorno in bianconero per il tecnico bergamasco che aveva già guidato la squadra nella prima parte della scorsa stagione.

Con l’arrivo del nuovo mister la società ha iniziato sin da subito la campagna acquisti estiva, infatti, dal 13 giugno in poi sono arrivati ad Olginate ben 11 nuovi giocatori. Di questi tre sono cresciuti nel settore giovanile e sono tornati a giocare in prima squadra. Inoltre, della precedente rosa sono stati confermati sette calciatori e la dirigenza sta valutando nuovi acquisti o conferme dai ragazzi cresciuti in loco.

I nuovi acquisti, in ordine cronologico, sono: Alberto Del Grosso, centrocampista classe ’01; Luca Meregalli, difensore classe ’91; Karol Belingheri, centrocampista classe ’06; Lorenzo Lizzola, attaccante classe ’01; Andrea Morbioli, attaccante classe ’91;Riccardo Vismara, difensore classe ’06; Luca Tamma, portiere classe 2000; Mattia Pasquinelli, centrocampista classe ’01; Andrea Aiello, difensore classe ’06; Matteo Vitari, centrocampista classe ’05 e Davide Ghidini, centrocampista classe ’98.

L’Olginatese ha, perciò, fatto delle drastiche scelte, oltre al cambio di guida tecnica e dirigenziale. Il puntare sui giovani sia cresciuti in casa che non è una scommessa ma forse necessaria per intraprendere un percorso di crescita e di prospettiva. Ora, la società attende solo l’inizio della stagione per mettere in mostra quanto fatto in questa vivace sessione di calciomercato.