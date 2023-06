Finale Playoff Serie C. Mamma mia che Lecco! Foggia piegato per 2 a 1

Vittoria bluceleste a firma di Pinzauti (28′) e Lepore (87′)

Domenica allo stadio Rigamonti Ceppi si gioca il ritorno con fischio di inzio alle 17.30

FOGGIA – Il primo atto della finale Playoff del campionato di Serie C si tinge di bluceleste!

Allo stadio Zaccheria di Foggia il Lecco di mister Foschi piega i padroni di casa per 2 a 1, grazie alle reti di Pinzauti (L) al 28′ e Lepore (L) all’87’ che ribaltano il vantaggio dei locali ad opera di Leo (F) siglato dopo soli 7 minuti di gioco.

Il Foggia parte forte e mette sottopressione i blucelesti che vanno subito sotto. Passano infatti solo 7′ e su un calcio d’angolo dalla destra irrompe Leo (F) che colpisce di testa, Melgrati (L) respinge la sfera, ma lo stesso Leo (F) ribadisce in rete portando in vantaggio i padroni di casa: 1 a 0.

Lecco che non subisce il colpo, anzi, si riassetta modificando il 3-4-1-2 di partenza con il consueto 5-3-2 e scrollandosi di dosso anche l’iniziale soggezione provocata dalla caldissima tifoferia foggiana (pronti, via, partita sospesa per 2 minuti causa fumogeni).

I ragazzi di mister Foschi inziano a trovare le giuste geometrie e al 9′, su calcio piazzato dalla distanza, Lepore (L) costringe Dalmasso (F) ad alzare la palla sopra la traversa. Sul successivo calcio d’angolo, Pizzauti (L) colpisce di testa sottoporta senza riuscire ad imprimere abbastanza forza alla sfera, con l’estremo difensore di casa che controlla senza problemi.

Il Foggia poco più tardi ci prova dalla distanza con Frigerio (F) senza impensierire Melgrati (L)

Al 18′ sono gli ospiti che ci provano da lontano con Zuccon (L) con palla sopra la traversa.

Al 28′ il pareggio del Lecco: sugli sviluppi di un calcio d’angolo calciato dalla sinistra, Pinzauti (L) trova il tempo giusto per impattare con la palla, Dalmasso (F) viene sorpreso sul primo palo e la sfera si infila sotto la traversa per il momentaneo 1 a 1.

Al 42′ è di nuovo il Lecco a farsi pericoloso con Buso (L) che ci prova dal limite: gran tiro centrale sul quale Dalmasso (F) si oppone con i pugni, Lepore (L) è in agguato ma il suo tiro si spegne a lato.

La ripresa si apre con i padroni di casa che spingono forte sull’acceleratore e dopo tre minuti di gioco Ogunseye (F) va in rete, ma il gol viene annullato. Su cross dalla destra il gigante foggiano ci prova di testa e sulla respinta di Melgrati (L) ribadisce in rete di piattone, ma il direttore di gara annulla per una precedente spinta sul difensore bluceleste.

Al 50′ il Lecco trema ancora: bolide dal limite dell’area di Schenetti (F) sul quale Melgrati (L) si oppone, la sfera si impenna, Frigerio (F) si avventa per il tap-in di testa, ma Lepore (L) di mestiere lo sbilancia e la palla finisce sopra la traversa. Proteste da parte dei locali che chiedono il calcio di rigore, con il direttore di gara che non interviene fra le vibranti lamentele del pubblico foggiano.

Al 61′ break in fase offensiva di Di Noia (F) che s’infila nella difesa blueceleste e dalla destra prova il gran gol, ma Melgrati (L) si supera e devia in angolo.

Al 70′ è di nuovo il Foggia a farsi pericoloso: cross dalla sinistra di Rizzo (F), palla in area dove stacca di testa Ogunseye (F) ma l’inzuccata finisce sul fondo.

All’87’ il Lecco guadagna una punizione dai 25 metri sulla quale va Lepore (L), rincorsa e tiro a giro con palla agli incroci. Un calcio piazzato da manuale sul quale Dalmasso (F) non può nulla e Lecco in vantaggio: 1 a 2.

Al 91′ Iacoponi (F) s’incunea in area avversaria e all’altezza del dischetto del rigore prova il tiro che finisce alto.

Il Foggia negli ultimi 5 minuti di recupero cerca la via del pareggio, ma il Lecco è attento e non cede fino al triplice fischio finale.

Blucelesti che escono dallo Zaccheria con una vittoria, ma soprattutto con la consapevolezza di aver disputato una gara eccellente in ogni reparto.

Domenica i ragazzi di mister Foschi avranno l’opportunità di scrivere quella pagina di storia dal calcio lecchese attesa da ben 50 anni e lo potranno fare allo stadio Rigamonti Ceppi davanti al pubblico di casa. Il sogno può diventare realtà.

TABELLINO

FOGGIA: Dalmasso, Rizzo, Kontek, Schenetti, Ogunseye (dall’81’ Beretta), Peralta (dal 73′ Iacoponi), Leo, Frigerio (dal 71′ Petermann), Bjarkason (dal 45′ Garattoni), Di Noia, Costa. All: Delio Rossi.

LECCO: Melgrati, Celjak, Tordini (dal 45′ Ardizzone e dal 53′ Stanga), Pinzauti (dal 67′ Doudou), Girelli, Zambataro, Lepore, Bianconi, Galli (dal 67’Lakti), Zuccon, Buso (dall’83’ Bunino). All: Foschi.

Arbitro: Bonacina di Bergamo coadiuvato da Bahri di Sassari, Ricciardi di Ancona, 4° uomo Galipò di Firenze.

Ammoniti: Di Noia (F), Petermann (F).