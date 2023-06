Lecco in Serie B, dal derby con il Como alle altre big: le sfide del prossimo campionato

Con la bellissima vittoria di ieri, il Lecco è entrato nelle venti squadre del campionato di serie B 2023/24

La squadra di mister Foschi è stata promossa nel campionato cadetto insieme a Feralpisalò, Reggiana e Catanzaro

LECCO – Con la bellissima e travolgente vittoria di ieri, domenica, contro il Foggia, il Lecco è entrato a far parte delle venti squadre che parteciperanno al campionato di serie B 2023/24.

Con il 3 a 1 rifilato ai pugliesi nella gara di ritorno dei play off di serie C, la squadra di mister Luciano Foschi si è infatti aggiunta alle altre tre neopromosse in serie B, ovvero Feralpisalò, Reggiana e Catanzaro.

Nel campionato cadetto, la Calcio Lecco incontrerà Ascoli, Bari (3^ classificata nell’ultimo campionato, eliminata in finale playoff), Catanzaro, Cittadella, Como, Cosenza, Cremonese (retrocessa in B), Feralpisalò, Modena, Palermo, Parma, Pisa, Reggiana, Reggina, Sampdoria (retrocessa in B), Spezia (retrocessa in B), Sudtirol, Ternana e Venezia.

Inutile dire che i riflettori sono già accesi sui prossimi derby lariani con gli storici rivali del Como, squadra classificata al 13esimo posto nell’ultimo campionato.