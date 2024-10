67° Trofeo Vanoni. Il successo va ad Alberto Vender, Marco Filosi e Luca Merli

Elisa Sortini e Emily Grace Collinge (Atletica Alta Valtellina) vincono al femminile

Domenica scorsa a Morbegno la storica gara internazionale a staffetta

MORBEGNO – Domenica di sport per il Gs Csi Morbegno con la 41^ edizione del Vanoni femminile, con 55 coppie al via (6 coppie delle società lecchese). A vincere Elisa Sortini con Emily Grace Collinge (Atl Alta Valtellina) in 44’49”3. Quasi 2’ di distacco per la seconda coppia, Beatrice Bianchi con Alice Gaggi (La Recastello Radici Group) in 46’32”75. A chiudere il podio l’Inghilterra U23 con Alice Crena e Emilia Platt in 47’08”11.

Dal 3° all’8° posto 5 squadre straniere, Inghilterra U23, Messico, Polonia, Inghilterra U23, Scozia, Inghilterra U23. All’11° posto la coppia lecchese Arianna Oregioni e Lorenza Combi (Gp Santi Nuovo Olonia) in 53’04”0, bene anche la coppia del Team Pasturo A che conclude al 12° posto con Debora Benedetti con Aurora Invernizzi in 53’14”3. La lecchese Giovanna Cavalli e la sondriese Cinzia Cucchi 18^ (2^ categoria Master A) in 55’59”1 (Atl Paratico), 26^ le gemelle Isabella e Eleonora Gandin in 58’50”9 (Pol Pagnona A), al 29° posto Emanuela Fossati con Angela Lizzoli (6^ Master A) in 1h00’31” (Pol Pagnona C), al 38° posto Barbara Conti con Anna Busi (9^ Master A) in 1h04’39” (Pol Pagnona C), al 44° posto Angela Buratti con Cristina Fumagalli (12^ Master A) in 1h07’18” (Team Pasturo B), al 50° posto Donatella Rota con Gabriella Artusi (8^ Master B) in 1h14’07” (Pol Pagnona D).

Al maschile ben 151 terne, a vincere i trentini della Sa Valchiese

La staffetta dei trentini Alberto Vender, Marco Filosi, Luca Merli vincono la 67^ edizione del Trofeo Vanoni, 1h31’04” il loro tempo per la Sa Valchiese. Quest’anno il terzetto francese non riesce a vincere e deve accontentarsi del 2° posto, Mathieu Le Furc, Alric Petit, Thodore Klein fermano il cronometro a 1h32’29”. Chiude il podio La Recastello Radici Group con il lecchese Andrea Elia assieme a Luciano Rota e Fabio Ruga in 1h33’58”.

Migliora squadra lecchese è stata la terna del Ca Lizzoli, 23^, con Giovanni Malugani, Davide Zugnoni, Luca Lizzoli in 1h45’05”. Ben 15 staffette lecchesi in gara su 151.

Tutte le altre staffette lecchesi

52^ Paolo, Michael, Lorenzo Gianola 1h54’59 (Premana A), 58° Stefano Meinardi, Stefano Ceroni, Matteo Riva 1h56’29” (Osa Org Sportivi Alpinisti A), 60° (8° Master A) Italo Conti, Daniele Tagliaferri, Claudio Tagliaferri 1h57’05” (Pol Pagnona A), 66° Michele Ambrogio Combi, Gianni Codega, Daniele Gianola 1h59’05” (Cs Cortenova A), 69° Nicola, Michele, Danilo Gianola 2h00’11” (Premana B), 75° Emanuele Fazzini, Alessandro, Mauro Gianola 2h01’24” (Premana D), 77° Stefano Isella, Fausto Iobizzi, Fausto Lizzoli (12^ Master A) 2h01’29” (Ca Lizzoli B), 78° Osea Gianola, Simone Tenderini, Andrea Bonacina 2h01’45” (Premana E), 86° Matteo Gianola, Stefano Tenderini, Raffaele Codega 2h03’35” (Premana C), 94° Stefano Melesi, Gianbattista Muttoni, Mauro Brumana 2h07’13” (Pol Pagnona B), 105° Efrem, Giacomino, Giacomo Lizzoli 2h11’37” (Ca Lizzoli C), 125° Tommaso Agostoni, Gioele Valsecchi, Paolo Colombo 2h21’10” (Team Pasturo A), 128° (29° Master A) Ambrogio Artusi, Massimo Cipelli, Alessandro Zucchi 2h22’23” (Pol Pagnona D), 141° (33° Master A) Giuseppe Bovino, Modesto Tagliaferri, Diego Panzeri 2h29’50” (Pol Pagnona C), 150° Efisio Bassu, Luca Vitali, Marco Freddi 2h44’00” (Ac Lizzoli D).