A Riccione il Campionato Italiano Csi di atletica leggera su pista

200 gare e oltre 2000 finalisti alla 26^ edizione

129 atleti per il Comitato di Lecco, 16 titoli, 18 medaglie d’argento e 18 medaglie di Bronzo

RICCIONE – Oltre 2000 atleti da giovedì 5 settembre fino a domenica 8 settembre al Campionato Italiano Csi di atletica leggera su pista, 129 atleti per il comitato di Lecco, 61 atleti del Gs Virtus Calco, 46 per il Team Alto Lambro, 13 per il Polisportiva Bernate, 6 per la Polisportiva Bellano e 3 per il Team Pasturo.

Ben 16 titoli Italiani per i nostri lecchesi, e ancora 18 titoli per le medaglie d’argento e anche altre 18 medaglie di bronzo. 3° posto nella classifica di società femminile per il Gs Virtus Calco, 6° nella classifica maschile e per finire nella classifica generale 5° posto.

Sette titoli per il Gs Virtus Calco, quattro per il Team Alto Lambro, tre per il Polisportiva Bernate, due per la Polisportiva Bellano

Vincono il titolo per il Gs Virtus Calco: Elisa Dozio nel getto del peso con 13,03m (Allieva), Antonella Costanza sui 3000m con 12’18”97 (Amatori A), Matilde Beretta per il salto in alto con 1,56m (Cadetta), Clelia Brognoli per il getto del peso con 8,40m (Juniores), Filippo Colombo con il salto in lungo con 6,00m (Allievo), Beatrice Ferin nel getto del peso con 9,55m (Cadetta), Luca Perego col salto in alto con 1,50m (Amatori B).

Per il Team Alto Lambro: Marta Conti con il salto in lungo con 2,80m (Veterane B), Iris Gemma Morosini con il salto in alto con 1,25m (Amatori B), Andrea Chiara Pozzi con il salto in alto con 1,45m (Seniores), Cristian Pasquale per i 300m con 37”17 (Cadetti).

Per la Polisportiva Bernate: Francesco Limosani per il lancio del giavellotto con 43,83m (Allievi), Maria Grazia Zuliani sui 200m con 32”81 e sugli 800m con 3’08”92 (Veterane B).

Per la Polisportiva Bellano: Piera Balbiani per il lancio del giavellotto con 13,95m (Veterane B) Paola Balbiani per il lancio del giavellotto con 19,56m (Veterane A).

18 medaglie d’argento, 11 per Calco, 4 per Team Alto Lambro, 2 per Polisportiva Bellano, 1 per la Polisportiva Bernate

Gs Virtus Calco-Lavinia Origo Triathlon (Esordienti), Linda Galbusera salto in alto 1.50m (Ragazza), Riccardo Galbusera salto in alto 1,74m (Cadetti), Elisa Dozio lancio del giavellotto 37,97m (Allieve), Yacine Diaw salto in alto 1,37m (Allieve), Matteo Maggioni salto in lungo6,27m (Juniores), Giacomo Maggioni, Matteo Maggioni, Filippo Colombo, Matteo Dozio staffetta 4x100m 44”94 (Seniores), Antonella Costanza 1500m 5’48”96 (Amatori A), Sabrina Mauri lancio del giavellotto 21,78m (Amatori B), Andrea Roberto Cazzato 5000m 17’26”79 (Amatori B), Maria Pia Bonanomi 800m 3’31”79 (Veterane B).

Team Alto Lambro-Andrea Chiara Pozzi getto del peso 9,10m (Seniores), Iris Gemma Morosini salto in lungo 6,63m (Amatori B), Marina Conti lancio del giavellotto 12,68m e getto del peso 5,69m (Veterane B).

Polisportiva Bellano-Enrico Vitali 100m 14”23 e 200m 29”72 (Veterani B).

Polisportiva Bernate-Agata Carbonaro 3000m 16’30”53 (Juniores).

Altre 18 medaglie di bronzo, ancora 12 medaglie per il Calco, 4 per Team Alto Lambro, 1 a testa per il Team Pasturo e per Polisportiva Bellano.

Gs Virtus Calco-Lavinia Origo vortex 31,47m e nel salto in lungo 3,86m (Esordienti), Maria Costanza Monti 80hs 13”12 (Cadette), Matteo Maggioni 200m 23”16 (Juniores), Cesare Fumagalli lancio del giavellotto 33,63m (Juniores), Matteo Dozio salto in alto 1,80m (Seniores), Lucia Aldeghi 800m 2’58”06 e salto in lungo 3,32m (Amatori A), Sabrina Mauri 400m 1’14”09 (Amatori B), Maria Pia Bonanomi 1500m 7’20”32 e sui 3000m 15’27”69 (Veterane B), Yacine Diaw, Elisa Dozio, Alessia Rocca, Letizia Paolino staffetta 4x100m 52”89 (Assoluto).

Team Alto Lambro-Davide Esposito, Loris Rigamonti, Cristian Pasquale, Davide Meneghini staffetta 100/200/300/400m 2’17”16 (Giovanile), Donatella Larese 1,05m (Amatori B), Nicoletta Maria Rusconi lancio del giavellotto 16,15m e getto del peso 7,84m (Veterane A).

Team Pasturo-Claudio Mandelli 400m 59”36.

Polisportiva Bellano-Davide Bonacina lancio del disco 30,33m (Seniores).