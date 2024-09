Arrampicata. Valentina Arnoldi, dall’esordio al titolo italiano Under 20 (VIDEO)

Uno splendido ritratto dell’atleta lecchese, ambassador Rock Experience e Spaghetti Boulder

LECCO – A pochi giorni di distanza dai Campionati mondiali di arrampicata sportiva svolti a Guiyang in Cina, sul canale Youtube di Rock Experience è stato pubblicato un nuovo video sulla campionessa lecchese Valentina Arnoldi. Uno splendido ritratto della 18enne: idee chiarissime su quello che vuole fare nella vita senza dimenticare qualche riflessione su un passato sportivo già molto importante.

Partita quasi per gioco, Valentina Arnoldi, Ambassador Rock Experience e Spaghetti Boulder, ha scoperto fin da subito una passione bruciante per l’arrampicata, in particolare per la Lead. A soli 16 anni, ha deciso di prendere sul serio il suo talento e i risultati non si sono fatti attendere: terza agli Italiani Under 18, conquista la nazionale! Dopo alti e bassi, a giugno 2024, Valentina è diventata campionessa italiana nella specialità Lead Under 20.